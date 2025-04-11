Торгова війна: Китай завдає удару у відповідь США, збільшуючи мита до 125%

Китай у відповідь на введені Дональдом Трампом мита заявив про підвищення тарифів для американських товарів з 84 до 125% з 12 квітня. Торговельна війна між двома великими економіками світу триває.

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Про це повідомляє AP news.

США та Китай загострили нову торговельну війну, підвищивши мита. Хоча президент США Дональд Трамп нещодавно призупинив підвищення мит для інших країн на 90 днів, однак для Китаю таких преференцій не було затверджено.

Зі свого боку в КНР заявили, що боротимуться з американськими митами, запровадженими президентом США Дональдом Трампом, власними контрзаходами, назвавши дії Трампа "економічним залякуванням".

Універсальні мита Дональда Трампа до товарів з Китаю вже становлять 145%. Як роз'яснив нещодавно Білий дім, оголошені 9 квітня 125% слід додати до 20 відсотків, які було запроваджено в березні.

Дії Трампа змусили керівників компаній попередити про потенційну рецесію, а деяких провідних торговельних партнерів США — вжити заходів у відповідь, запровадивши власні імпортні мита, до 90-денної паузи. Але Трамп і офіційний Китай продовжили підвищувати тарифи.

"Почергове підвищення США ненормально високих мит на Китай перетворилося на гру чисел, яка не має практичного економічного значення і стане жартом в історії світової економіки. Однак, якщо США наполягатимуть на продовженні істотного утиску інтересів Китаю, Китай рішуче протистоятиме й боротиметься до кінця", — ідеться в заяві Міністерства фінансів КНР, що анонсує нові мита проти США.

Минулого тижня Пекін призупинив імпорт сорго, птиці та кісткового борошна від деяких американських компаній, а також посилив експортний контроль за рідкісноземельними мінералами, які мають вирішальне значення для різних технологій, зокрема для військового виробництва США, і заніс кілька десятків американських компаній у списки, що не дадуть змоги китайським компаніям продавати їм товари подвійного призначення.

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З огляду на масштаби економік двох країн, експерти побоюються глобальних економічних потрясінь.

Глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеала заявила раніше цього тижня, що торгова війна між США і Китаєм може "завдати серйозної шкоди перспективам світової економіки".

Тим часом, експерти в розмові з Фокусом підтвердили негативний вплив торгової війни на світову економіку. Зокрема, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, за каденції Дональда Трампа швидкого відновлення темпів зростання економіки очікувати не варто, і зараз все йде до того, що наближається світова економічна криза.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому Дональд Трамп фактично оголосив торгову війну Китаю і звідки коріння економічної ворожнечі двох великих держав. А також чи є шанс, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін дійдуть згоди і зупинять руйнування стабільності глобальної економіки.