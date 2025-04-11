Торговая война: Китай наносит ответный удар США, увеличивая пошлины до 125%

Китай в ответ на введенные Дональдом Трампом пошлины заявил о повышении тарифов для американских товаров с 84 до 125% с 12 апреля. Торговая война между двумя крупными экономиками мира продолжается.

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Про это сообщает AP news.

США и Китай обострили новую торговую войну, повысив пошлины. Хотя президент США Дональд Трамп недавно приостановил повышение пошлин для других стран на 90 дней, однако для Китая таких преференций не было утверждено.

Со своей стороны в КНР заявили, что будут бороться с американскими пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом собственными контрмерами, назвав действия Трампа "экономическим запугиванием".

Универсальные пошлины Дональда Трампа к товарам из Китая уже составляют 145%. Как разъяснил недавно Белый дом, объявленные 9 апреля 125% следует добавить к 20 процентам, которые были введены в марте.

Действия Трампа заставили руководителей компаний предупредить о потенциальной рецессии , а некоторых ведущих торговых партнеров США — принять ответные меры, введя собственные импортные пошлины, до 90-дневной паузы. Но Трамп и официальный Китай продолжили повышать тарифы.

"Поочередное повышение США ненормально высоких пошлин на Китай превратилось в игру чисел, которая не имеет практического экономического значения и станет шуткой в ​​истории мировой экономики. Однако, если США будут настаивать на продолжении существенного ущемления интересов Китая, Китай будет решительно противостоять и бороться до конца", — говорится в заявлении Министерства финансов КНР, анонсирующем новые пошлины против США.

На прошлой неделе Пекин приостановил импорт сорго, птицы и костной муки от некоторых американских компаний, а также ужесточил экспортный контроль за редкоземельными минералами, имеющими решающее значение для различных технологий, в том числе для военного производства США, и включил несколько десятков американских компаний в списки, которые не позволят китайским компаниям продавать им товары двойного назначения.

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Новый экономический кризис: виноваты ли тарифы Трампа в падении на биржах и чего ждать дальше

Учитывая масштабы экономик двух стран, эксперты опасаются глобальных экономических потрясений.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила ранее на этой неделе, что торговая война между США и Китаем может "нанести серьезный ущерб перспективам мировой экономики".

Тем временем, эксперты в разговоре с Фокусом подтвердили негативное влияние торговой войны на мировую экономику. В частности, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, при каденции Дональда Трампа быстрого восстановления темпов роста экономики ожидать не стоит, и сейчас все идет к тому, что приближается мировой экономический кризис.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Дональд Трамп фактически объявил торговую войну Китаю и откуда корни экономической вражды двух великих держав. А также есть ли шанс, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин придут к согласию и остановят разрушение стабильности глобальной экономики.