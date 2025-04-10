Не касается Китая и ближайших соседей: Трамп сделал паузу в пошлинах на 90 дней, но есть нюанс

В Белом доме уже заявили, что паузой президент США Дональд Трамп "наградил" те страны, которые прислушались к его совету и не ввели ответные пошлины. И устроил "встряску", чтобы создать максимальное переговорное влияние.

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Об этом пишет Reuters.

Трамп заявил о паузе в пошлинах на 90 дней. Но она не касается Китая

Ошеломляющее решение президента США Дональда Трампа приостановить действие огромных пошлин, которые он только что ввел для десятков стран, вызвало резкий рост потрепанных мировых фондовых рынков.

Потрясения привели к потере триллионов долларов на фондовых рынках и тревожному росту доходности государственных облигаций США, что, по-видимому, привлекло внимание Трампа.

"Я подумал, что люди немного перегибают палку, они начинают кричать, понимаете", — сказал Трамп журналистам после объявления, имея в виду нервозность, которую иногда испытывают спортсмены. О паузе он заявил стоя перед автомобилями с гонок NASCAR.

Трамп говорил о тарифах на фоне гоночных машин

Заморозка на 90 дней не распространяется на пошлины, уплачиваемые Канадой и Мексикой, поскольку их товары по-прежнему облагаются 25-процентными пошлинами.

Отмена Трампом тарифов, введенных в отношении других стран, также не является абсолютной. Белый дом заявил, что 10-процентная пошлина на почти весь импорт США останется в силе. Это объявление также, по-видимому, не затронет пошлины на автомобили, сталь и алюминий, которые уже действуют.

Американские фондовые индексы выросли на фоне новостей. Европейские фьючерсы также указывают на значительный рост, но уже появились признаки того, что "ралли" может оказаться кратковременным, поскольку фьючерсы на американские акции торгуются ниже. А юань упал до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что откат изначально был планом, чтобы посадить страны за стол переговоров. Однако Трамп позже указал, что паника на рынках, развернувшаяся после его заявлений 2 апреля, повлияла на его мышление.

Несмотря на то, что он в течение нескольких дней утверждал, что его политика никогда не изменится, 9 апреля он заявил журналистам: "Нужно быть гибкими".

Но он продолжал оказывать давление на Китай, второго по величине поставщика импорта США. Трамп немедленно повысил тариф на китайский импорт до 125% с уровня 104%, который вступил в силу 9 апреля.

Китайские компании, продающие товары на Amazon готовятся повысить цены для США или уйти с этого рынка из-за "беспрецедентного удара" от пошлин, заявил глава крупнейшей китайской ассоциации электронной коммерции.

Тарифы Трампа спровоцировали многодневную распродажу, которая стерла триллионы долларов с мировых акций и оказала давление на казначейские облигации США и доллар, которые составляют основу мировой финансовой системы. Канада и Япония заявили, что вмешаются, чтобы обеспечить стабильность, если это необходимо — задача, которую обычно выполняют Соединенные Штаты во время экономического кризиса.

Бессент проигнорировал вопросы о рыночных потрясениях и сказал, что резкий разворот вознаградил страны, которые прислушались к совету Трампа воздержаться от ответных действий. Он предположил, что Трамп использовал пошлины, чтобы создать максимальное переговорное влияние. "Это была его стратегия с самого начала. И можно даже сказать, что он поставил Китай в невыгодное положение", — сказал Бессент журналистам.

Напомним, американцы тем временем активно закупают товары первой необходимости из-за новых пошлин президента Дональда Трампа на импортные товары. Граждане США готовятся к худшему сценарию и обвалу рынка.