Трамп поднял пошлины: американцы в панике закупают товары первой необходимости (фото)

Американцы активно закупают товары первой необходимости из-за новых пошлин президента Дональда Трампа на импортные товары. Граждане США готовятся к худшему сценарию и обвалу рынка.

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Розничные цены в магазинах скоро увеличатся из-за пошлин Трампа, сообщила британская газета The Independent.

Покупатели товаров признались, что приобретают двойные порции всех продуктов — фасоли, консервов, сахара и муки. Спросом пользуется продукция с длительным сроком годности и товары дешевых брендов.

"Я покупаю вдвое больше всех товаров. Надвигается рецессия, я готовлюсь к худшему", — признается в общении с журналистами 53-летний Томас Дженнингс, который закупил товары в супермаркете Walmart.

Новые пошлины Трампа обойдутся американцам в 3,1 триллиона долларов

Некоммерческая исследовательская группа Tax Foundation подсчитала, что новые пошлины Трампа обойдутся американцам в 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. Увеличение налогов составит около 2100 долларов на домохозяйство только в 2025 году.

Многие граждане США занимают выжидательную позицию и опасаются, что любая паника спровоцирует ажиотаж по накоплению запасов. Пошлины пробуждают опасения по поводу пустых полок в магазинах, как было во времена пандемии коронавируса, объясняет основатель логистической компании GCG Маниш Капур.

"Реакция еще не достигла такого уровня, но люди обеспокоены тем, что стоимость товаров увеличится. Во времена пандемии все лихорадочно бросались и скупали все в магазинах независимо от того, нужны были им товары, или нет", — сказал он.

Издание также приводит в пример 55-летнего Анджело Баррио, бывшего специалиста швейной промышленности. По его мнению, Трамп "мутит воду и создает хаос". Еще в ноябре Баррио начал закупать товары с длительным сроком хранения, опасаясь, что ритейлеры переложат расходы на пошлины на покупателей.

В супермаркете Costco он купил зубную пасту Crest, мыло, воду и рис, а в Walmart — две бутылки оливкового масла, доведя общий запас до 20 бутылок.

"Никогда не знаешь, сколько вещей тебе понадобится", — заметил он.

Напомним, в результате новых пошлин Трампа в США появилась угроза закрытия американских нефтяных скважин. В Вашингтоне надеются, что нефтяная отрасль выдержит падение цены до 50 долларов.

Сам президент США недавно сказал, что другие страны всячески стремятся снизить пошлины на импорт и умоляют его о сделке.