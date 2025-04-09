Трамп підняв мита: американці в паніці закуповують товари першої необхідності (фото)

Американці активно закуповують товари першої необхідності через нові мита президента Дональда Трампа на імпортні товари. Громадяни США готуються до найгіршого сценарію та обвалу ринку.

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Роздрібні ціни в магазинах скоро збільшаться через мита Трампа, повідомила британська газета The Independent.

Покупці товарів зізналися, що купують подвійні порції всіх продуктів — квасолі, консервів, цукру та борошна. Попитом користується продукція з тривалим терміном придатності та товари дешевих брендів.

"Я купую вдвічі більше всіх товарів. Насувається рецесія, я готуюся до найгіршого", — зізнається у спілкуванні з журналістами 53-річний Томас Дженнінгс, який закупив товари в супермаркеті Walmart.

Нові мита Трампа обійдуться американцям у 3,1 трильйона доларів

Некомерційна дослідницька група Tax Foundation підрахувала, що нові мита Трампа обійдуться американцям у 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років. Збільшення податків становитиме близько 2100 доларів на домогосподарство лише у 2025 році.

Багато громадян США займають вичікувальну позицію і побоюються, що будь-яка паніка спровокує ажіотаж із накопичення запасів. Мита пробуджують побоювання з приводу порожніх полиць у магазинах, як було за часів пандемії коронавірусу, пояснює засновник логістичної компанії GCG Маніш Капур.

"Реакція ще не досягла такого рівня, але люди стурбовані тим, що вартість товарів збільшиться. За часів пандемії всі гарячково кидалися і скуповували все в магазинах незалежно від того, потрібні були їм товари, чи ні", — сказав він.

Видання також наводить як приклад 55-річного Анджело Барріо, колишнього фахівця швейної промисловості. На його думку, Трамп "каламутить воду і створює хаос". Ще в листопаді Барріо почав закуповувати товари з тривалим терміном зберігання, побоюючись, що ритейлери перекладуть витрати на мита на покупців.

У супермаркеті Costco він купив зубну пасту Crest, мило, воду і рис, а в Walmart — дві пляшки оливкової олії, довівши загальний запас до 20 пляшок.

"Ніколи не знаєш, скільки речей тобі знадобиться", — зауважив він.

Нагадаємо, внаслідок нових мит Трампа у США з'явилася загроза закриття американських нафтових свердловин. У Вашингтоні сподіваються, що нафтова галузь витримає падіння ціни до 50 доларів.

Сам президент США нещодавно сказав, що інші країни всіляко прагнуть знизити мита на імпорт і благають його про угоду.