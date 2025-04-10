Не стосується Китаю і найближчих сусідів: Трамп зробив паузу в митах на 90 днів, але є нюанс

У Білому домі вже заявили, що паузою президент США Дональд Трамп "нагородив" ті країни, які дослухалися до його поради і не запровадили мита у відповідь. І влаштував "струс", щоб створити максимальний переговорний вплив.

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Про це пише Reuters.

Трамп заявив про паузу в митах на 90 днів. Але вона не стосується Китаю

Разюче рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію величезних мит, які він щойно запровадив для десятків країн, викликало різке зростання пошарпаних світових фондових ринків.

Потрясіння призвели до втрати трильйонів доларів на фондових ринках і тривожного зростання прибутковості державних облігацій США, що, мабуть, привернуло увагу Трампа.

"Я подумав, що люди трохи перегинають палицю, вони починають кричати, розумієте", — сказав Трамп журналістам після оголошення, маючи на увазі нервозність, яку іноді відчувають спортсмени. Про паузу він заявив стоячи перед автомобілями з перегонів NASCAR.

Трамп говорив про тарифи на тлі гоночних машин

Заморожування на 90 днів не поширюється на мита, що сплачуються Канадою і Мексикою, оскільки їхні товари, як і раніше, оподатковуються 25-відсотковими митами.

Скасування Трампом тарифів, запроваджених щодо інших країн, також не є абсолютним. Білий дім заявив, що 10-відсоткове мито на майже весь імпорт США залишиться чинним. Це оголошення також, мабуть, не торкнеться мита на автомобілі, сталь і алюміній, які вже діють.

Американські фондові індекси зросли на тлі новин. Європейські ф'ючерси також вказують на значне зростання, але вже з'явилися ознаки того, що "ралі" може виявитися короткочасним, оскільки ф'ючерси на американські акції торгуються нижче. А юань впав до найнижчого рівня з часів світової фінансової кризи.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відкат спочатку був планом, щоб посадити країни за стіл переговорів. Однак Трамп пізніше вказав, що паніка на ринках, що розгорнулася після його заяв 2 квітня, вплинула на його мислення.

Незважаючи на те, що він протягом кількох днів стверджував, що його політика ніколи не зміниться, 9 квітня він заявив журналістам: "Потрібно бути гнучкими".

Але він продовжував чинити тиск на Китай, другого за величиною постачальника імпорту США. Трамп негайно підвищив тариф на китайський імпорт до 125% з рівня 104%, який набув чинності 9 квітня.

Китайські компанії, що продають товари на Amazon, готуються підвищити ціни для США або піти з цього ринку через "безпрецедентний удар" від мит, заявив глава найбільшої китайської асоціації електронної комерції.

Тарифи Трампа спровокували багатоденний розпродаж, який стер трильйони доларів зі світових акцій і чинив тиск на казначейські облігації США і долар, що становлять основу світової фінансової системи. Канада і Японія заявили, що втрутяться, щоб забезпечити стабільність, якщо це необхідно — завдання, яке зазвичай виконують Сполучені Штати під час економічної кризи.

Бессент проігнорував питання про ринкові потрясіння і сказав, що різкий розворот винагородив країни, які прислухалися до поради Трампа утриматися від дій у відповідь. Він припустив, що Трамп використовував мита, щоб створити максимальний переговорний вплив. "Це була його стратегія від самого початку. І можна навіть сказати, що він поставив Китай у невигідне становище", — сказав Бессент журналістам.

Нагадаємо, американці тим часом активно закуповують товари першої необхідності через нові мита президента Дональда Трампа на імпортні товари. Громадяни США готуються до найгіршого сценарію та обвалу ринку.