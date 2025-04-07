Тарифная политика Дональда Трампа не осталась без внимания финансового мира: стоимость акций стремительно падает, а инвесторы в панике ищут убежище для своего капитала. Что происходит на фондовых биржах, долго ли продлится падение индексов и каким образом ситуация может затронуть Украину, выяснял Фокус.

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В понедельник 7 апреля мировые фондовые биржи отреагировали на тарифную политику Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Акции на биржах упали, в результате чего мировая стоимость капитала за три дня снизилась до примерно 9,5 триллионов долларов. Фьючерсы на акции S&P 500 упали на 3%, европейский индекс Stoxx 600 упал на 5%, в Азии индекс Hang Seng упал на 13%. На рынках по всему миру наблюдалась массовая распродажа акций компаний, причем, пострадали компании оборонного сектора, пишет издание. Что происходит, долго ли продлится волатильность на фондовых биржах и как это может повлиять на экономику Украины, исследовал Фокус.

Падение на биржах: виновата ли тарифная политика Трампа

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что политика Дональда Трампа, который 2 апреля объявил о новых пошлинах для стран, стала первопричиной масштабных колебаний индексов и распродаж акций на мировых биржах.

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"Это реакция на тарифную политику Трампа. С этого все началось — обвал фондовых индексов, а также падение фьючерсов на сырье, прежде всего нефть. Все идет по цепной реакции за введением Трампом новых тарифов. У инвесторов нет понимания, придут ли стороны (например, США и Китай) к новым договоренностям по пошлинам, а если придут, то какими могут быть эти договоренности", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Решение Дональда Трампа повысить пошлины спровоцировало панику на фондовых биржах Фото: Getty Images

Финансовый аналитик Иван Угляница считает, что ситуация на рынках долгое время оставалась спокойной из-за надежд на то, что заявления и в целом политика Трампа — лишь эпизод, шутка, и вскоре все развернется. "Проблема в соответствующем позиционировании участников рынка, которое было максимально оптимистичным, которое не учитывало даже минимальные какие-то негативные сценарии. Если рассматривать эту коррекцию, как аналогию к другим подобным пикам, кризисам, то это может быть только началом и по времени может продолжаться год-полтора или даже больше... Если также добавится долгосрочная ротация, выход из американских активов, большая диверсификация, а не повторение концентрации, когда 70% всех ликвидных активов были в американском рынке, то это может быть ситуация на десятилетия", — говорит Иван Угляница.

Инвесторы в панике распродают акции компаний, многие выбирают золото новым убежищем для своего капитала Фото: Getty Images

О том, что торговая война, начавшаяся из-за введенных Трампом новых пошлин, может выходить на другие уровни и сценарии, говорит экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран. По его мнению, базовый сценарий для США — это ситуация, в которой ключевые игроки начнут договариваться об изменении правил торговли или предоставлении США неторговых бенефиций взамен на "нулевую торговую" пошлину. "Уже 50 стран заявили о готовности к такому сценарию, среди них Индия и Бразилия. Позиция ЕС и КНР остается принципиальной, но неизвестно, какое время она будет такой. Если за 3-4 недели ситуация не изменится, то шок может повториться. Впрочем, думаю, что сами США не заинтересованы в глубоком финансовом кризисе, и поэтому вероятность обвала фондовых рынков до критических уровней и наступления рецессии в США незначительна, хотя присутствует и нарастает", — отметил Виталий Шапран.

Одним из последствий начала торговой войны стало падение цен на нефть

Реакцией на начало торговой войны стало не только падение индексов на биржах, но и падение цены нефти, которая, кроме этого, реагирует и на планы стран ОПЕК+ увеличить добычу, говорит Виталий Шапран. "Нефть сортов WTI и Brent провалились ниже 61 долларов за баррель, а российская URALS ушла уже далеко за 55 долларов, хотя средние котировки, которые "рисуют" сами россияне, еще держится на уровне 57 долл.", — отмечает эксперт.

Кризис в мире и в Украине: как может отреагировать мировая экономика на пошлины Трампа и новые цены на нефть

Фондовые площадки — это опережающий показатель состояния экономики и ожиданий рынка относительно будущего бизнеса и экономики стран, говорит Андрей Шевчишин. Он отметил: мир на пороге начала экономического кризиса, и все признаки этого кризиса уже заметны.

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"С одной стороны, рынок был всегда переоцененным, он очень был разогретым. Все понимали, что будет коррекция, но сейчас есть риск не коррекции рынка, а именно рецессии из-за действий, в частности действий Трампа. Видим глобальное перераспределение ликвидности. И в рамках этого перераспределения ликвидности, денежной ликвидности, как раз и формируются кризисные явления. Мы уже видели заявления Германии, которая требует вернуть золото, которое находится в США, это уже физическое движение капитала, что является очень ярким сигналом о глобальности кризиса", — отметил Андрей Шевчишин.

В случае реализации сценария экономического кризиса экономика Украины пострадает, ведь цены на сырье будут падать Фото: УНИАН

По мнению Виталия Шапрана, дальнейшая ситуация в мировой экономике зависит от того сценария, по которому будет развиваться торговая война. "Если война окажется просто предпосылкой пересмотра торговых правил с США, то ни о какой рецессии речи уже быть не может", — отмечает эксперт.

Фактическими последствиями кризиса в экономиках мира для Украины станет падение спроса на сырьевой экспорт и девальвация гривны

Если мировые экономики будут под влиянием кризиса, это скажется и на Украине. По мнению Ивана Угляницы, это в первую очередь отразится в снижении цен на ресурсные товары, в ценах на украинский экспорт — зерновые, масло, руду. Кроме того, может существенно вырасти спрос на иностранную валюту, отмечает эксперт, что сыграет против гривны.

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Виталий Шапран считает, что в случае, если все игроки примут условия США, то глобальной торговой войны удастся избежать, а из-за ставки пошлины 10% для Украины она становится привлекательной юрисдикцией для торговли с США. Однако переход к мировому экономическому кризису в случае длительной жесткой торговой войны между странами не сулит Украине хороших новостей. "Если будет торговая война, то кризис в таких странах с открытой рыночной экономикой будет напоминать последствия ипотечного кризиса в США 2008-2009", — отметил Виталий Шапран.

Одним из последствий экономического кризиса будет девальвация гривны

То есть фактическими последствиями кризиса в экономике мира для Украины станет падение спроса на сырьевой экспорт и девальвация гривны. А еще — уменьшение возможностей стран-партнеров, которые будут переживать кризис, предоставлять Украине финансовую поддержку.

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"Думаю, что из крупнейших экономик Европа будет страдать больше всего. У нас не будет прямого такого влияния этого кризиса, но будет опосредованное влияние из-за падения сырьевых рынков и качества и стабильности экономик стран-партнеров. Вот это из-за этого мы будем у нас будут проблемы. Ведь страны Европы меньше будут у нас покупать, будут меньше заказывать товаров. У них будет меньше возможности, чтобы нам помогать", — резюмировал Андрей Шевчишин.