Дональд Трамп готов снизить пошлины: при каких условиях это может произойти

Соединенные Штаты Америки готовы снизить пошлины, если другие страны предложат что-то действительно "феноменальное".

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg. Такое заявление, свидетельствует об открытости Белого дома к переговорам, отмечает издание.

Журналисты добавляют, что несмотря на обвал фондового рынка Дональд Трамп в целом защищает свою тарифную программу и верит, что экономические потрясения утихнут.

"Тарифы дают нам огромные возможности для ведения переговоров", — заявил Трамп, добавив, что "нам звонили все страны".

На вопрос журналистов, готов ли он пойти на уступки, президент ответил, что это зависит от обстоятельств. Глава Белого дома также отметил, что в ближайшее время будут введены новые налоговые инициативы. Они будут касаться сферы фармацевтики и микрочипов.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Дональд Трамп подписал приказ о введении "взаимных пошлин" для государств по всему миру. Он отметил, что некоторые страны ведут несправедливую тарифную политику, поэтому для 50 "крупнейших нарушителей" ввели высокие пошлины. В этот перечень попали Евросоюз, Южная Корея, Япония и Китай.

На новые пошлины отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предупредив об "ужасных последствиях для миллионов людей". Она предупредила, что цены сразу вырастут, и заявила о готовности перейти "от конфронтации к переговорам".

В тот же день новые пошлины Трампа обвалили акции Nike, Adidas и Puma после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на продукцию из Вьетнама, Индонезии и Китая. Эти страны являются ключевыми поставщиками для мировых производителей спортивной одежды и обуви.