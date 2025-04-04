Дональд Трамп готовий знизити мита: за яких умов це може відбутись

Сполучені Штати Америки готові знизити мита, якщо інші країни запропонують щось дійсно "феноменальне".

Related video

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Bloomberg. Така заява, свідчить про відкритість Білого дому до переговорів, зазначає видання.

Журналісти додають, що попри обвал фондового ринку Дональд Трамп загалом захищає свою тарифну програму й вірить, що економічні потрясіння вщухнуть.

"Тарифи дають нам величезні можливості для ведення переговорів", — заявив Трамп, додавши, що "нам дзвонили всі країни".

На питання журналістів, чи готовий він піти на поступки, президент відповів, що це залежить від обставин. Глава Білого дому також зазначив, що найближчим часом будуть запроваджені нові податкові ініціативи. Вони стосуватимуться сфери фармацевтики та мікрочипів.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Дональд Трамп підписав наказ про запровадження "взаємних мит" для держав по всьому світу. Він наголосив, що деякі країни ведуть несправедливу тарифну політику, тож для 50 "найбільших порушників" ввели високі мита. До цього переліку потрапили Євросоюз, Південна Корея, Японія і Китай.

На нові мита відреагувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, попередивши про "жахливі наслідки для мільйонів людей". Вона попередила, що ціни одразу зростуть, і заявила про готовність перейти "від конфронтації до переговорів".

Того ж дня нові мита Трампа обвалили акції Nike, Adidas і Puma після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові митні тарифи на продукцію з В'єтнаму, Індонезії та Китаю. Ці країни є ключовими постачальниками для світових виробників спортивного одягу та взуття.