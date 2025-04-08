Ніяких F-47: мита Трампа ставлять під загрозу виробництво новітніх винищувачів

Обмеження, введені Китаєм на експорт рідкоземельних елементів у США, включають ресурси, критично важливі для авіоніки, що може завдати удару по американських планах зі створення літака шостого покоління.

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Про це пише Newsweek.

Пекін відреагував на рішення президента Дональда Трампа запровадити 34-відсоткові мита обмеженням поставок видобутих корисних копалин. І це викликало занепокоєння у деяких американських виробників аерокосмічної техніки, оскільки вони отримують авіоніку виключно з Китаю.

F-47 у польоті

Крок у відповідь Китаю було зроблено всього за два тижні після того, як Трамп оголосив, що Boeing отримала контракт на розробку F-47, який покликаний прийти на зміну F-22 Raptor і скласти основу парку літаків наступного покоління ВПС США.

Китай виробляє близько 90 відсотків рідкоземельних елементів у світі — групи з 17 елементів, які використовують в оборонній промисловості, електромобілях, енергетиці та електронній промисловості.

Розгніваний рішенням президента США підвищити мита на більшість китайських товарів до 54 відсотків, Пекін оголосив про контроль над цими ресурсами в рамках ширшого пакета тарифів і обмежень для компаній.

Будучи основним постачальником рідкоземельних металів у США, Китай демонструє готовність використовувати своє панування у видобутку та переробці найважливіших корисних копалин як зброю, а також те, як протистояння з Трампом може поставити під загрозу програму США з досягнення панування в повітрі наступного покоління (NGAD) із розроблення винищувачів майбутнього.

За даними Дослідницької служби Конгресу, близько п'яти відсотків рідкоземельних металів, які використовують у США, йде на оборонні цілі.

Винищувачі-невидимки F-35 Фото: Israel Defense Forces and Nehemiya Gershuni-Aylho

За даними Інституту історії науки, у винищувачі-невидимці F-35 компанії Lockheed Martin використовується 920 фунтів (приблизно 420 кг) рідкоземельних елементів на літак у системах радіоелектронної боротьби, радарах наведення та електродвигунах, які приводять у рух рулі літака.

Які рідкісноземельні метали Китай постачає до США і навіщо вони потрібні

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що до цього списку увійдуть сім категорій середніх і важких рідкісноземельних металів, включно із самарієм, гадолінієм, тербієм, диспрозієм, лютецієм, скандієм і елементами, пов'язаними з ітрієм.

Китайська державна газета Global Times також оголосила про введення експортного контролю на товари, пов'язані з вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.

Ітрій необхідний для високотемпературних покриттів реактивних двигунів, високочастотних радіолокаційних систем і прецизійних лазерів. Він також дозволяє використовувати термобар'єрні покриття на лопатках турбін, щоб запобігти розплавленню авіаційних двигунів у польоті.

Літаки-невидимки, такі як F-47, залежать від рідкісноземельних елементів, їм потрібні такі метали, як титан, вольфрам і ніобій, для міцності конструкції, термостійкості та створення покриттів, що забезпечують непомітність.

Реакція Китаю на тарифи Трампа свідчить про його вплив на оборонну промисловість США і послідувала після того, як президент оголосив про рішення Пентагону розпочати розробку винищувача наступного покоління під назвою F-47.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням додаткових 50% мит для Китаю, якщо той не скасує свої введені 34% мита для США. "Сполучені Штати введуть для Китаю додаткові тарифи в розмірі 50%, починаючи з 9 квітня", — пригрозив Трамп, заявивши, що окрім цього США збирається припинити всі переговори і скасувати всі заплановані з китайськими представниками зустрічі.