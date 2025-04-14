Япония, Европа и Южная Корея: Китай создает свой альянс из союзников Вашингтона, — Reuters

Китай планирует сформировать международную коалицию для противодействия американским пошлинам. Туда могут войти Япония, Европа и Южная Корея.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, китайским дипломатам было дано четкое распоряжение: запустить активную кампанию, которая имеет целью убедить другие государства выступить против таможенной политики администрации Дональда Трампа. Отмечается, что чиновникам фактически ввели "режим повышенной готовности": им запретили брать отпуска и приказали постоянно оставаться на связи с включенными телефонами.

Кроме того, два информированных собеседника подтвердили, что Пекин установил контакты с отдельными ключевыми союзниками США — в частности, в Европе, Японии и Южной Корее.

На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин 14 апреля прибыл во Вьетнам, после чего планирует посетить Малайзию и Камбоджу. Аналитики считают, что такие визиты — это часть стратегии по формированию нового геополитического альянса в Азии.

Параллельно Китай ввел и ряд ответных экономических мер: ввел пошлины до 125% на ряд американских товаров, ограничил деятельность десятков компаний из США, а также ввел контроль экспорта критически важных редкоземельных металлов.

Напомним, что в ответ на новые торговые ограничения, введенные администрацией Трампа, Китай объявил о повышении пошлин на продукцию из США — с 84% до 125%. Такие меры вступили в силу с 12 апреля. Напряжение в торговых отношениях между двумя ведущими экономиками мира продолжает расти. Несмотря на временное замораживание тарифов для других государств (на 90 дней), которое недавно инициировал Трамп, для Китая эти уступки не действуют.

Также, Россия больше не является приоритетным направлением для экспорта китайских автомобилей — за первые два месяца 2025 года поставки уменьшились почти вдвое.