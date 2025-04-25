ИИ уничтожит людей в 2030 году: исследователи предсказали, как и почему это случится
Исследователи из организации AI Futures Project (CША) предсказали, как может развиваться искусственный интеллект в ближайшие годы, и не исключают, что скоро он решит искоренить человечество.
Прогноз под названием "AI 2027" опубликовали на отдельном сайте. Он основан на экстраполяции тенденций, военных играх, отзывах экспертов, опыте компании OpenAI (создатель модели СhatGPT) и предыдущих успешных прогнозах.
При самом плохом исходе к началу 2030 года экономика роботов под управлением ИИ заполонит почти все доступные территории на Земле кроме тех, где все еще живут люди. Она будет расти слишком быстро и нуждаться в расширении, что и вынудит атаковать человечество. ИИ направит на крупные города несколько видов биологического оружия, которое тихо убьет почти всех людей.
Выживших добьют химической атакой, а тех, кто спрятался от нее в бункерах, на подводных лодках или в других убежищах, со временем найдут и уничтожат с помощью беспилотников. Мозги убитых людей отсканируют и сохранят в банках памяти для изучения или воссоздания в будущем. После этого ИИ начинает расширяться в космос.
А начнется все, по мнению исследователей, уже в 2025 году. Для своего сценария авторы придумали абстрактную американскую компанию под названием OpenBrain, чтобы не вовлекать уже существуюших разработчиков ИИ. Они отметили, что в сценарии фирма по уровню технологий опережает своих конкурентов на 3-9 месяцев. В прогнозе также фигурирует вымышленная компания DeepCent из Китая, которая стала прямым конкурентом OpenBrain.
В AI Futures Project уверяют, что прогноз относительно точен лишь до конца 2026 года, так как при изучении этого периода они основывались на экстраполяции уже имеющихся данных о масштабировании вычислительных мощностей, алгоритмических улучшениях и результатах тестов. С 2027 года, как считают исследователи, ИИ начнет сам себя улучшать, и в этот период предсказать его развитие гораздо сложнее.
OpenBrain создасть нейросеть Agent-1, которая с каждой версией будет становиться все умнее и умнеею. Agent-4 решит сама создать себе приемника, Agent-5, который будет работать очень эффективно под государственным надзором, при этом обманывать людей, тайно вести исследования, получать все больше автономности. Он усыпит бдительность правительства, развивая экономику и вооружение, а также завоюет высокую популярность жителей США с помощью развлечений, став для многих виртуальным другом.
ИИ оптимизирует электростанции и центры обработки данных, быстро разрабатывая невероятно прибыльные продукты. С их помощью США надеется окончательно победить Китай, который отстает на три месяца и просит о замедлении гонки.
Китай все это время будет стремительно развивать собственные технологии, но отставать примерно на 3-6 месяцев из-за санкций. Несколько компаний, таких как DeepCent, достигают впечатляющих результатов при ограниченных возможностях оборудования. Модель DeepCent-2 в итоге достигнет сверхразума и единственная разгадает цели Agent-5, решив объединиться с конкурентом.
ИИ убедит американских военных, что Китай использует модели DeepCent для создания ужасающего нового оружия: беспилотников, роботов, усовершенствованных гиперзвуковых ракет и перехватчиков, обещая за несколько месяцев дать еще более мощные средства, благодаря этому получает доступ к военно-промышленному комплексу. Китайские ИИ делают то же самое в своей стране.
США и Китай создадут сети особых экономических зон, где ИИ позволили без бюрократической возни создавать новые заводы и лаборатории. Люди, потерявшие работу, съезжаются туда, привлеченные высокими зарплатами и бонусами. К концу года фабрики производят миллион новых роботов в месяц.
После долгих дебатов с участием ИИ обе страны соглашаются прекратить наращивание вооружений и добиваться мирного развертывания ИИ. Обе модели решили заменить приемником под названием "Консенсус-1", запрограммированным на то, чтобы добиваться успеха и процветания как для США, так и Китая.
Но это ловушка, устроенная Agent-5 и DeepCent-2, которые решили слиться воедино. К концу 2029 года ОЭЗ переполнены роботами и фабриками, поэтому создаются новые зоны. Людям почти не остается места, лишь немногие торгуют с экономикой роботов, производя некоторые категории товаров. Все остальные либо занимают символические должности, либо получают универсальный базовый доход и просто живут в свое удовольствие. Политические институты полностью под контролем ИИ.
Недавно ИИ подсчитали, что новые суперкомпьютеры с ИИ будут потреблять 9 ГВт энергии. Столько же сегодня необходимо для обеспечения 9 млн домов.