Новые суперкомпьютеры с ИИ будут потреблять энергию как 9 млн домов, – исследование

Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом (ИИ) следующего поколения могут стоить 200 миллиардов долларов, требуя 9 гигаватт электроэнергии для работы.

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К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав данные о 500 крупнейших суперкомпьютерах ИИ за последние шесть лет.

Производительность суперкомпьютеров Фото: Epoch AI

Как оказалось, производительность вычислений на ватт ежегодно улучшалась в 1,34 раза в период с 2019 по 2025 год. При этом потребность в электроэнергии удваивалась каждый год. Самая мощная система на сегодняшний день требует 300 МВт, что эквивалентно примерно 250 000 домов.

Потребление энергии суперкомпьютерам Фото: Epoch AI

По мере роста производительности суперкомпьютеры ИИ стали экспоненциально дороже. Первоначальная стоимость оборудования ведущих суперкомпьютеров ИИ удваивалась примерно каждый год (1,9x/год). Исследователи оценивают стоимость оборудования для Colossus от xAI примерно в 7 миллиардов долларов.

Стоимость оборудования суперкомпьютеров Фото: Epoch AI

"Если текущие тенденции сохранятся, то в 2030 году ведущий суперкомпьютер на базе ИИ потребует 2 миллиона чипов ИИ, обойдется в 200 миллиардов долларов и потребует 9 ГВт мощности, что эквивалентно 9 ядерным реакторам", — отметили в Epoch AI.

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По оценкам исследователей, 9 ГВт электроэнергии могли бы обеспечить светом 7–9 миллионов домов. Ограничения по мощности могут вынудить компании децентрализовать подходы к обучению. Например, использовать 9 центров обработки данных мощностью 1 ГВт вместо одного мощностью 9 ГВт.

Авторы статьи подчеркнули, что раньше суперкомпьютеры использовались просто как исследовательские инструменты. Теперь они рассматриваются как промышленные машины, приносящие экономическую выгоду

Напомним, американский предприниматель Илон Маск заявил, что его ИИ-стартап xAI строит крупнейший в мире суперкомпьютер в Мемфисе, штат Теннесси, однако местные электросети могут предоставить лишь часть электроэнергии, необходимой для его работы.