Новые суперкомпьютеры с ИИ будут потреблять энергию как 9 млн домов, – исследование
Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом (ИИ) следующего поколения могут стоить 200 миллиардов долларов, требуя 9 гигаватт электроэнергии для работы.
К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав данные о 500 крупнейших суперкомпьютерах ИИ за последние шесть лет.
Как оказалось, производительность вычислений на ватт ежегодно улучшалась в 1,34 раза в период с 2019 по 2025 год. При этом потребность в электроэнергии удваивалась каждый год. Самая мощная система на сегодняшний день требует 300 МВт, что эквивалентно примерно 250 000 домов.
По мере роста производительности суперкомпьютеры ИИ стали экспоненциально дороже. Первоначальная стоимость оборудования ведущих суперкомпьютеров ИИ удваивалась примерно каждый год (1,9x/год). Исследователи оценивают стоимость оборудования для Colossus от xAI примерно в 7 миллиардов долларов.
"Если текущие тенденции сохранятся, то в 2030 году ведущий суперкомпьютер на базе ИИ потребует 2 миллиона чипов ИИ, обойдется в 200 миллиардов долларов и потребует 9 ГВт мощности, что эквивалентно 9 ядерным реакторам", — отметили в Epoch AI.Важно
По оценкам исследователей, 9 ГВт электроэнергии могли бы обеспечить светом 7–9 миллионов домов. Ограничения по мощности могут вынудить компании децентрализовать подходы к обучению. Например, использовать 9 центров обработки данных мощностью 1 ГВт вместо одного мощностью 9 ГВт.
Авторы статьи подчеркнули, что раньше суперкомпьютеры использовались просто как исследовательские инструменты. Теперь они рассматриваются как промышленные машины, приносящие экономическую выгоду
Напомним, американский предприниматель Илон Маск заявил, что его ИИ-стартап xAI строит крупнейший в мире суперкомпьютер в Мемфисе, штат Теннесси, однако местные электросети могут предоставить лишь часть электроэнергии, необходимой для его работы.