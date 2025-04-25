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Діджитал

Нові суперкомп'ютери зі ШІ споживатимуть енергію як 9 млн будинків, — дослідження

Суперкомп'ютер у Китаї
Фото: NUDT | Суперкомп'ютери споживають дедалі більше електроенергії

Суперкомп'ютери зі штучним інтелектом (ШІ) наступного покоління можуть коштувати 200 мільярдів доларів, вимагаючи 9 гігават електроенергії для роботи.

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Такого висновку дійшли автори нового дослідження, проаналізувавши дані про 500 найбільших суперкомп'ютерів ШІ за останні шість років.

Продуктивність суперкомп'ютерів за останні шість років Fullscreen
Продуктивність суперкомп'ютерів
Фото: Epoch AI

Як виявилося, продуктивність обчислень на ват щорічно поліпшувалася в 1,34 раза в період з 2019 по 2025 рік. При цьому потреба в електроенергії подвоювалася щороку. Найпотужніша система на сьогоднішній день вимагає 300 МВт, що еквівалентно приблизно 250 000 будинків.

Споживання енергії суперкомп'ютерами за останні шість років Fullscreen
Споживання енергії суперкомп'ютерам
Фото: Epoch AI

У міру зростання продуктивності суперкомп'ютери ШІ стали експоненціально дорожчими. Початкова вартість обладнання провідних суперкомп'ютерів ШІ подвоювалася приблизно щороку (1,9x/рік). Дослідники оцінюють вартість обладнання для Colossus від xAI приблизно в 7 мільярдів доларів.

Вартість обладнання суперкомп'ютерів за останні шість років Fullscreen
Вартість обладнання суперкомп'ютерів
Фото: Epoch AI

"Якщо поточні тенденції збережуться, то 2030 року провідний суперкомп'ютер на базі ШІ потребуватиме 2 мільйони чипів ШІ, коштуватиме 200 мільярдів доларів і потребуватиме 9 ГВт потужності, що еквівалентно 9 ядерним реакторам", — зазначили в Epoch AI.

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За оцінками дослідників, 9 ГВт електроенергії могли б забезпечити світлом 7-9 мільйонів будинків. Обмеження щодо потужності можуть змусити компанії децентралізувати підходи до навчання. Наприклад, використовувати 9 центрів обробки даних потужністю 1 ГВт замість одного потужністю 9 ГВт.

Автори статті підкреслили, що раніше суперкомп'ютери використовувалися просто як дослідницькі інструменти. Тепер їх розглядають як промислові машини, що приносять економічну вигоду

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск заявив, що його ШІ-стартап xAI будує найбільший у світі суперкомп'ютер у Мемфісі, штат Теннессі, проте місцеві електромережі можуть надати лише частину електроенергії, необхідної для його роботи.