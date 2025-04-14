Новий потужний суперкомп'ютер змінить військові місії: де його розгорнули

Армія Австралії ввела в експлуатацію суперкомп'ютер Taingiwilta, спеціально розроблений для оборонних цілей.

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Про можливості суперкомп'ютера пише Interesting Engineering. Taingiwilta працюватиме на програмному забезпеченні, написаному в рамках програми Computational Research and Engineering Acquisition Tools and Environments (CREATE) Міністерства оборони США. Технічні характеристики суперкомп'ютера не розкриваються.

Новий суперкомп'ютер дасть змогу австралійським військовослужбовцям проводити секретний аналіз великих обсягів даних за допомогою штучного інтелекту і складні військові обчислення з безпрецедентною швидкістю.

"Ці критично важливі, безпечні та суверенні можливості дають змогу кращим умам Австралії оперативно вирішувати деякі з найскладніших проблем оборони", — сказала професорка Таня Монро, головна військова наукова співробітниця.

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Очікується, що технологія також відкриє можливості для співпраці та підтримки досліджень світового рівня для австралійської промисловості, академічних кіл та агентств національної безпеки.

Нагадаємо, Ліверморська національна лабораторія імені Лоуренса (LLNL) у Каліфорнії запустила найшвидший у світі суперкомп'ютер El Capitan, що ознаменувало нову віху в галузі високопродуктивних обчислень.

Також повідомлялося, що Велика Британія планує "випустити на волю ШІ", інвестувавши 275 мільйонів доларів США у створення Isambard-AI, найшвидшого суперкомп'ютера в країні.