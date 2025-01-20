США і Китай залишаться не при справах: британські вчені створять найпотужніший суперкомп'ютер

Велика Британія хоче використовувати ШІ для поліпшення охорони здоров'я, надання державних послуг і багато чого іншого.

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У спробі стимулювати зростання уряд Великої Британії планує "випустити на волю ШІ" та інвестував 275 мільйонів доларів США у створення Isambard-AI, найшвидшого суперкомп'ютера у Великій Британії. Про це пише Interesting Engineering.

Суперкомп'ютер використовуватиме штучний інтелект (ШІ) для пошуку нових ліків і вакцин і вже розпочав роботу. Його вже було розгорнуто для розробки вакцин від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і деменція, а також для поліпшення виявлення деяких видів раку, таких як меланома. Додавання можливостей ШІ до цього дослідження може збільшити вихід у кілька разів.

Ліки впливають на певні білки всередині організму, дезактивуючи їх або змінюючи їхню поведінку. Вчені можуть опрацьовувати ці взаємодії завдяки своєму інтелекту, досвіду та обґрунтованим здогадкам. Однак суперкомп'ютер зі штучним інтелектом, такий як Isambard, може тестувати мільйони потенційних ліків віртуально, а не в лабораторії, заощаджуючи час і гроші. Одне відкриття суперкомп'ютера може потенційно врятувати мільйони життів.

Крім охорони здоров'я, суперкомп'ютер також може допомогти більш ефективно надавати державні послуги у Великій Британії. Державні службовці могли б витрачати менше часу на виконання адміністративних завдань і більше часу на надання послуг населенню. При розгортанні через велику мережу камер і спостереження Великобританії ця технологія також могла б допомогти виявляти вибоїни на дорозі, які необхідно відремонтувати.

Оскільки проєкт фінансується урядом, робота буде опублікована більш публічно, ніж якби її виконувала приватна компанія. Уряд Великої Британії також сподівається, що зони зростання ШІ, створені шляхом розроблення такої інфраструктури, допоможуть створити нові робочі місця і проєкти та поставлять регіон на один рівень зі США і Китаєм у розробленні послуг нового покоління в цій галузі.

Також повідомлялося, що група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем.