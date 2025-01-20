США и Китай останутся не у дел: британские ученые создадут мощнейший суперкомпьютер

Великобритания хочет использовать ИИ для улучшения здравоохранения, предоставления государственных услуг и многого другого.

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В попытке стимулировать рост правительство Великобритании планирует "выпустить на волю ИИ" и инвестировало 275 миллионов долларов США в создание Isambard-AI, самого быстрого суперкомпьютера в Великобритании. Об этом пишет Interesting Engineering.

Суперкомпьютер будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска новых лекарств и вакцин и уже приступил к работе. Он уже был развернут для разработки вакцин от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция, а также для улучшения обнаружения некоторых видов рака, таких как меланома. Добавление возможностей ИИ к этому исследованию может увеличить выход в несколько раз.

Лекарства воздействуют на определенные белки внутри организма, дезактивируя их или изменяя их поведение. Ученые могут прорабатывать эти взаимодействия благодаря своему интеллекту, опыту и обоснованным догадкам. Однако суперкомпьютер с искусственным интеллектом, такой как Isambard, может тестировать миллионы потенциальных лекарств виртуально, а не в лаборатории, экономя время и деньги. Одно открытие суперкомпьютера может потенциально спасти миллионы жизней.

Помимо здравоохранения, суперкомпьютер также может помочь более эффективно предоставлять государственные услуги в Великобритании. Государственные служащие могли бы тратить меньше времени на выполнение административных задач и больше времени на предоставление услуг населению. При развертывании через обширную сеть камер и наблюдения Великобритании эта технология также могла бы помочь выявлять выбоины на дороге, которые необходимо отремонтировать.

Поскольку проект финансируется правительством, работа будет опубликована более публично, чем если бы ее выполняла частная компания. Правительство Великобритании также надеется, что зоны роста ИИ, созданные путем разработки такой инфраструктуры, помогут создать новые рабочие места и проекты и поставят регион на один уровень с США и Китаем в разработке услуг нового поколения в этой области.

Также сообщалось, что группа ученых под руководством Google представила новые доказательства того, что на современных квантовых устройствах среднего масштаба можно запускать производительные схемы, недостижимые для классических вычислительных систем.