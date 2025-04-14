Новый мощный суперкомпьютер изменит военные миссии: где его развернули

Армия Австралии ввела в эксплуатацию суперкомпьютер Taingiwilta, специально разработанный для оборонных целей.

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О возможностях суперкомпьютера пишет Interesting Engineering. Taingiwilta будет работать на программном обеспечении, написанном в рамках программы Computational Research and Engineering Acquisition Tools and Environments (CREATE) Министерства обороны США. Технические характеристики суперкомпьютера не раскрываются.

Новый суперкомпьютер позволит австралийским военнослужащим проводить секретный анализ больших объемов данных с помощью искусственного интеллекта и сложные военные вычисления с беспрецедентной скоростью.

"Эти критически важные, безопасные и суверенные возможности позволяют лучшим умам Австралии оперативно решать некоторые из самых сложных проблем обороны", — сказала профессор Таня Монро, главный военный научный сотрудник.

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Ожидается, что технология также откроет возможности для сотрудничества и поддержки исследований мирового уровня для австралийской промышленности, академических кругов и агентствах национальной безопасности.

Напомним, Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL) в Калифорнии запустила самый быстрый в мире суперкомпьютер El Capitan, что ознаменовало новую веху в области высокопроизводительных вычислений.

Также сообщалось, что Великобритания планирует "выпустить на волю ИИ", инвестировав 275 миллионов долларов США в создание Isambard-AI, самого быстрого суперкомпьютера в стране.