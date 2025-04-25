Дослідники з організації AI Futures Project (США) передбачили, як може розвиватися штучний інтелект найближчими роками, і не виключають, що скоро він вирішить викорінити людство.

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Прогноз під назвою "AI 2027" опублікували на окремому сайті. Він заснований на екстраполяції тенденцій, військових іграх, відгуках експертів, досвіді компанії OpenAI (творець моделі СhatGРТ) і попередніх успішних прогнозах.

За найгіршого результату до початку 2030 року економіка роботів під управлінням ШІ заполонить майже всі доступні території на Землі, крім тих, де все ще живуть люди. Вона зростатиме занадто швидко і потребуватиме розширення, що і змусить атакувати людство. ШІ спрямує на великі міста кілька видів біологічної зброї, яка тихо вб'є майже всіх людей.

Тих, хто вижив, доб'ють хімічною атакою, а тих, хто сховався від неї в бункерах, на підводних човнах або в інших схованках, згодом знайдуть і знищать за допомогою безпілотників. Мізки вбитих людей відсканують і збережуть у банках пам'яті для вивчення або відтворення в майбутньому. Після цього ШІ починає розширюватися в космос.

А почнеться все, на думку дослідників, уже 2025 року. Для свого сценарію автори вигадали абстрактну американську компанію під назвою OpenBrain, щоб не залучати вже наявних розробників ШІ. Вони зазначили, що в сценарії фірма за рівнем технологій випереджає своїх конкурентів на 3-9 місяців. У прогнозі також фігурує вигадана компанія DeepCent з Китаю, яка стала прямим конкурентом OpenBrain.

В AI Futures Project запевняють, що прогноз відносно точний лише до кінця 2026 року, оскільки під час вивчення цього періоду вони ґрунтувалися на екстраполяції вже наявних даних про масштабування обчислювальних потужностей, алгоритмічні поліпшення і результати тестів. З 2027 року, як вважають дослідники, ШІ почне сам себе покращувати, і в цей період передбачити його розвиток набагато складніше.

OpenBrain створить нейромережу Agent-1, яка з кожною версією ставатиме дедалі розумнішою і розумнішою. Agent-4 вирішить сама створити собі приймача, Agent-5, який працюватиме дуже ефективно під державним наглядом, при цьому обманюватиме людей, таємно вестиме дослідження, отримуватиме дедалі більше автономності. Він приспить пильність уряду, розвиваючи економіку та озброєння, а також завоює високу популярність жителів США за допомогою розваг, ставши для багатьох віртуальним другом.

ШІ оптимізує електростанції та центри обробки даних, швидко розробляючи неймовірно прибуткові продукти. З їхньою допомогою США сподівається остаточно перемогти Китай, який відстає на три місяці і просить про уповільнення перегонів.

Китай весь цей час буде стрімко розвивати власні технології, але відставатиме приблизно на 3-6 місяців через санкції. Кілька компаній, таких як DeepCent, досягають вражаючих результатів за обмежених можливостей обладнання. Модель DeepCent-2 зрештою досягне надрозуму і єдина розгадає цілі Agent-5, вирішивши об'єднатися з конкурентом.

ШІ переконає американських військових, що Китай використовує моделі DeepCent для створення жахливої нової зброї: безпілотників, роботів, вдосконалених гіперзвукових ракет і перехоплювачів, обіцяючи за кілька місяців дати ще потужніші засоби, завдяки цьому отримує доступ до військово-промислового комплексу. Китайські ШІ роблять те саме у своїй країні.

США і Китай створять мережі особливих економічних зон, де ШІ дозволили без бюрократичної метушні створювати нові заводи і лабораторії. Люди, які втратили роботу, з'їжджаються туди, приваблені високими зарплатами і бонусами. До кінця року фабрики виробляють мільйон нових роботів на місяць.

Після довгих дебатів за участю ШІ обидві країни погоджуються припинити нарощування озброєнь і домагатися мирного розгортання ШІ. Обидві моделі вирішили замінити приймачем під назвою "Консенсус-1", запрограмованим на те, щоб домагатися успіху і процвітання як для США, так і Китаю.

Але це пастка, влаштована Agent-5 і DeepCent-2, які вирішили злитися воєдино. До кінця 2029 року ОЕЗ переповнені роботами і фабриками, тому створюються нові зони. Людям майже не залишається місця, лише деякі торгують з економікою роботів, виробляючи деякі категорії товарів. Усі інші або обіймають символічні посади, або отримують універсальний базовий дохід і просто живуть собі на втіху. Політичні інститути повністю під контролем ШІ.

Нещодавно ШІ підрахували, що нові суперкомп'ютери з ШІ споживатимуть 9 ГВт енергії. Стільки ж сьогодні необхідно для забезпечення 9 млн будинків.