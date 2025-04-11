Новые средства РЭБ, системы ПВО и ракеты: Германия выделяет миллиарды на ВСУ

Вооруженные силы Украины получат передовые средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских ракет и дронов. В коалицию возможностей вошли Германия и еще 9 стран.

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Решение принято 11 апреля на 27-й встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщило Министерство обороны Германии.

Коалиция по поиску средств РЭБ дополняет существующие восемь военных коалиций. Германия и другие партнеры собираются расширить военные возможности Украины в следующих областях:

обеспечение собственной коммуникации;

разведка и нарушение коммуникаций противника;

защита от дронов и эффективность собственных систем вооружения.

Навыки ведения радиоэлектронной борьбы понадобятся для эффективной защиты личного состава, инфраструктуры, военной техники и гражданского населения. Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для ведения боевых действий в современных условиях с применением дронов, подчеркнули немецкие чиновники.

Германия выделила более 11 миллиардов евро на дополнительную военную поддержку Украины до 2029 года. Деньги пойдут на закупку следующих видов вооружения:

четыре системы ПВО IRIS-T и 300 управляемых ракет;

300 разведывательных беспилотников;

120 ПЗРК;

25 боевых машин пехоты "Мардер";

15 основных боевых танков Leopard 1A5;

14 артиллерийских систем;

100 наземных радиолокационных станций;

30 управляемых ракет для ЗРК Patriot;

100 000 артиллерийских боеприпасов.

"Нам нужна сильная Украина в военном отношении. Только тогда переговорный процесс может привести к прочному и справедливому миру", — убежден министр обороны Германии Борис Писториус.

Проблемы с немецким оружием в ВСУ: что известно

В кулуарах встречи "Рамштайн" Писториус прокомментировал слухи о непригодности для использования в боевых действиях значительной части немецкого оружия.

Согласно внутреннему документу Бундесвера, ВСУ испытывают серьезные проблемы с системами вооружения из Германии, пишет новостной портал RND.

Cамоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 часто выдает ошибки в программном обеспечении, а танк Leopard весьма дорого ремонтировать.

"Я был поражен этим сообщениям. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими партнерами. Мне не известно о каких-либо жалобах подобного рода. Конечно, отдельные устройства могут выйти из строя или перестать работать после трех лет боевого применения", — объяснил министр.

Один из военных атташе в общении с журналистами положительно отозвался о зенитной САУ "Гепард" и боевой машине пехоты "Мардер". Оба вооружения надежны, эффективны и популярны в Украине.

Напомним, Чехия заявляла о готовности направить солдат в Украину, но лишь после завершения полномасштабной войны с Россией.

Украина хочет купить у США крупную партию оружия, в том числе нужные средства ПВО. Киев готов заплатить "30 и даже 50 млрд долларов", заявлял президент Украины Владимир Зеленский.