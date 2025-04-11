Нові засоби РЕБ, системи ППО і ракети: Німеччина виділяє мільярди на ЗСУ

Збройні сили України отримають передові засоби радіоелектронної боротьби для придушення російських ракет і дронів. До коаліції можливостей увійшли Німеччина та ще 9 країн.

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Рішення ухвалено 11 квітня на 27-й зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Коаліція з пошуку засобів РЕБ доповнює наявні вісім військових коаліцій. Німеччина та інші партнери збираються розширити військові можливості України в таких сферах:

забезпечення власної комунікації;

розвідка та порушення комунікацій противника;

захист від дронів та ефективність власних систем озброєння.

Навички ведення радіоелектронної боротьби знадобляться для ефективного захисту особового складу, інфраструктури, військової техніки та цивільного населення. Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ведення бойових дій у сучасних умовах із застосуванням дронів, підкреслили німецькі чиновники.

Німеччина виділила понад 11 мільярдів євро на додаткову військову підтримку України до 2029 року. Гроші підуть на закупівлю таких видів озброєння:

чотири системи ППО IRIS-T і 300 керованих ракет;

300 розвідувальних безпілотників;

120 ПЗРК;

25 бойових машин піхоти "Мардер";

15 основних бойових танків Leopard 1A5;

14 артилерійських систем;

100 наземних радіолокаційних станцій;

30 керованих ракет для ЗРК Patriot;

100 000 артилерійських боєприпасів.

"Нам потрібна сильна Україна у військовому відношенні. Тільки тоді переговорний процес може призвести до міцного і справедливого миру", — переконаний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Проблеми з німецькою зброєю в ЗСУ: що відомо

У кулуарах зустрічі "Рамштайн" Пісторіус прокоментував чутки про непридатність для використання в бойових діях значної частини німецької зброї.

Згідно з внутрішнім документом Бундесверу, ЗСУ мають серйозні проблеми із системами озброєння з Німеччини, пише новинний портал RND.

Самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 часто видає помилки в програмному забезпеченні, а танк Leopard вельми дорого ремонтувати.

"Я був вражений цими повідомленнями. Ми перебуваємо в постійному контакті з українськими партнерами. Мені не відомо про будь-які скарги подібного роду. Звичайно, окремі пристрої можуть вийти з ладу або перестати працювати після трьох років бойового застосування", — пояснив міністр.

Один із військових аташе у спілкуванні з журналістами позитивно відгукнувся про зенітну САУ "Гепард" і бойову машину піхоти "Мардер". Обидва озброєння надійні, ефективні та популярні в Україні.

Нагадаємо, Чехія заявляла про готовність направити солдатів в Україну, але лише після завершення повномасштабної війни з Росією.

Україна хоче купити у США велику партію зброї, зокрема потрібні засоби ППО. Київ готовий заплатити "30 і навіть 50 млрд доларів", заявляв президент України Володимир Зеленський.