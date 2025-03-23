Чехия готова отправить в Украину свои войска после войны, — президент Павел

Безопасность в Украине, считает президент Чехии Петр Павел, будет обеспечивать присутствие европейских миротворческих сил и активное участие американского бизнеса.

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После завершения войны официальная Прага должна присоединиться к миротворческой миссии в Украине. Об этом "Европейской правде" заявил президент Чехии Петр Павел.

Он отметил, что Чехия уже является частью т.н. "коалиции желающих", поэтому военные страны обязаны стать частью миротворческих сил. Но, как признал Павел, не все поддерживают указанное решение, поэтому эта идея вызывает дискуссии внутри страны.

"Но если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть среди них", — подчеркнул Петр Павел.

Глава государства считает, что безопасность в Украине будет обеспечивать присутствие европейских миротворческих сил и активное участие американского бизнеса в стране.

Украина в НАТО: мнение президента Чехии

В то же время по мнению Петра Павела, в ближайшей перспективе Украина вряд ли сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу, поскольку президент США Дональд Трамп отверг вариант быстрого вступления в НАТО.

"Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев", — признал президент Чехии Павел.

Впрочем, по его убеждению, этот вопрос пока не стоит снимать с рассмотрения, оставив его "открытым".

"В США будет другая власть через три года. И мы можем увидеть другое мнение при новой администрации", — не исключает политик.

Напомним, что Франция и Великобритания объявили о создании "Коалиции желающих" — сообщество государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине после заключения мирного соглашения с РФ. Союзники готовы прислать военный контингент, который будет патрулировать воздух и море и защищать важные объекты в четырех ключевых городах.

Как писал Фокус, президент Украины Владимир Зеленский не полагается на ООН в вопросе военного контингента, который должен стать гарантией ненападения Российской Федерации.