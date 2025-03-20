Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил передать украинские АЭС в собственность США. Фокус обсудил с экспертами новую инициативу Трампа и выяснил, может ли совместное владение Украиной и США ЗАЭС помочь вернуть оккупированную россиянами станцию в энергосистему Украины.

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Вчера 19 марта президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в собственность США украинские атомные станции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявила Левитт. Почему Трамп заинтересовался украинскими электростанциями и каким может быть сотрудничество Украины и США в атомной энергетике, исследовал Фокус.

Вопрос ЗАЭС: могут ли США способствовать возвращению станции в украинскую энергосистему

Сейчас все атомные станции Украины включены в структуру НАЭК "Энергоатом", компании в 100% государственной собственности. Более того, приватизация Энергоатома запрещена законодательством: 100 процентов акций в уставном капитале компании принадлежат государству и не подлежат приватизации или отчуждению другим способом. Кабинет Министров Украины только может принять решение о передаче полномочий по управлению корпоративными правами другому субъекту управления объектами государственной собственности — органу государственной власти (об этом говорится в законе "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом").

Итак, чтобы американские компании могли управлять или владеть частью Энергоатома, например, Запорожской АЭС, нужны довольно серьезные изменения в законодательство. Однако, говорят эксперты, реализовать такие изменения вполне возможно. Главный вопрос: чем Украине поможет, если, например, ЗАЭС перейдет в совместную собственность Украины и США путем создания совместного предприятия.

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"Это было бы лучшей защитой": Трамп предложил Зеленскому передать АЭС во владение США

"Я не думаю, что речь шла обо всем Энергоатоме, скорее, о Запорожской АЭС. Только я бы охотно продал Трампу другой актив — компанию "Центрэнерго", которая достаточно не приватизирована. Вот давайте продадим ему Центрэнерго. Зачем ЗАЭС Штатам? Ну, если такую станцию, как Запорожская АЭС, строить с нуля, то это будет более 30 млрд долларов. Вот и объяснение, зачем это Трампу. Это дорогой и качественный актив", — отметил в разговоре с Фокусом Сергей Фурса, инвестбанкир, финансовый эксперт.

Запорожская АЭС — ценный и дорогой энергетический актив, говорят специалисты Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

По его мнению, сотрудничество с США по возобновлению работы ЗАЭС было бы выгодным Украине, но только если это приведет к возвращению ее полноценной работы в энергосистеме Украины.

"ЗАЭС сейчас под оккупацией, мы ее не контролируем, она не поставляет электроэнергию в украинскую энергосистему. Это создает дефицит, который будет ощутим летом, когда снова будет 36 градусов. Поэтому для нас было бы по сравнению с текущей ситуацией выгоднее, если бы ЗАЭС даже под руководством американцев или в их собственности и работала в нашей энергетической системе, нам подавала электроэнергию. Нам главное — получать электроэнергию в нашу систему", — говорит эксперт.

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Деоккупации недостаточно: Зеленский не против, чтобы США восстановили работу ЗАЭС

Но главным вопросом остается, говорит Сергей Фурса, зачем России соглашаться на возобновление работы ЗАЭС, если атомная станция сразу начнет работать на Украину и обеспечивать Украине возможность не только экономического развития, но и продажи на экспорт электроэнергии, которой может быть профицит, если в энергосистему Украины поступит весь объем произведенной энергоблоками ЗАЭС электроэнергии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что заявление Трампа о переходе в собственность США украинских АЭС похоже на очередной блеф, но Украина может попробовать играть в эту игру, соглашаясь на управление американцами именно ЗАЭС.

Дональд Трамп заявил, что может согласиться, чтобы США управляли украинскими АЭС Фото: AP

"Я думаю, что нам нужно подыграть здесь господину Трампу и сказать: "Нет проблем, хотите управлять — хорошо, давайте создадим совместную операторскую компанию, например, Энергоатома с какой-то Westinghouse". И если американцы смогут помочь нам освободить Запорожскую атомную станцию, то хорошо, давайте совместно управлять. Я думаю, что мы должны так отреагировать на предложение Трампа", — отметил Владимир Омельченко.

Элемент политической игры: почему после редкоземельных металлов Трамп заинтересовался атомной энергетикой Украины

По мнению Сергея Фурсы, заявление Трампа об управлении украинскими АЭС вполне укладывается в логику нового американского президента и его действий. "Мы видим и по первому раунду переговоров по полезным ископаемым, что Трамп действует, как мародер. Очень часто пытаясь урвать себе что-то, если только появляется такая возможность. И сейчас, наверное, он увидел такую возможность. Раньше, когда США предлагали ту сделку о редкоземельных металлах, они хотели 50% EBITDA Нафтогаза и Укргазвидобування. Это, к счастью, удалось отбить. Поэтому это поведение Трампа, как мародера", — отметил Сергей Фурса.

Украинские атомные станции — это часть политических процессов, говорят эксперты Фото: REUTERS

О том, что полностью управлять всеми украинскими АЭС американцам, на самом деле, не нужно, говорит Владимир Омельченко. "Непонятно, для чего американскому бизнесу управлять украинскими атомными станциями, если они о них ничего не знают, а каждая атомная станция имеет уже свой персонал, опыт, понимание, как управлять этими станциями. И каждая наша станция имеет свои индивидуальные особенности, о которых никто не знает. Тем более, что Энергоатом не является сверхприбыльным, в прошлом году только получила компания прибыль в 1 млрд грн., но это не та сумма, которая может заинтересовать крупный бизнес. Но совместное с американцами владение ЗАЭС теоретически может создать некоторый стимул для американской стороны надавить на Россию для освобождения этой станции", — говорит эксперт.

Если США хотят выкупить ЗАЭС, это можно организовать, но с условием содействия возобновлению ее работы на энергосистему Украины, говорят эксперты

По мнению же Андриана Прокопа, руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего, разговоры вокруг ЗАЭС со стороны Трампа — это часть подготовки будущей российско-американской сделки. "Это означает только, что будет еще очень большое количество договоренностей непосредственно между РФ и США. И россияне хотят реализовать в контексте большого соглашения определенные решения — и по снятию санкций, и по сотрудничеству с американцами в газовой сфере или по редкоземельным металлам, по западным технологиям. То есть все относительно ЗАЭС сейчас — это просто разведка, на что мы согласны, на что нет, что мы можем согласовать, что не можем. Я имею в виду, на какие уступки мы готовы пойти", — отметил в комментарии Фокусу Андриан Прокип.