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Атомные станции заинтересовали Трампа: поможет ли это Украине вернуть ЗАЭС

ЗАЭС, оккупированная территория, атомные станции, Энергоатом, освободить ЗАЭС, Энергодар
Фото: Энергоатом | Оккупированная россиянами в 2022 году ЗАЭС уже давно является предметом переговоров о возможном перемирии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил передать украинские АЭС в собственность США. Фокус обсудил с экспертами новую инициативу Трампа и выяснил, может ли совместное владение Украиной и США ЗАЭС помочь вернуть оккупированную россиянами станцию в энергосистему Украины.

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Вчера 19 марта президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в собственность США украинские атомные станции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявила Левитт. Почему Трамп заинтересовался украинскими электростанциями и каким может быть сотрудничество Украины и США в атомной энергетике, исследовал Фокус.

Вопрос ЗАЭС: могут ли США способствовать возвращению станции в украинскую энергосистему

Сейчас все атомные станции Украины включены в структуру НАЭК "Энергоатом", компании в 100% государственной собственности. Более того, приватизация Энергоатома запрещена законодательством: 100 процентов акций в уставном капитале компании принадлежат государству и не подлежат приватизации или отчуждению другим способом. Кабинет Министров Украины только может принять решение о передаче полномочий по управлению корпоративными правами другому субъекту управления объектами государственной собственности — органу государственной власти (об этом говорится в законе "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом").

Итак, чтобы американские компании могли управлять или владеть частью Энергоатома, например, Запорожской АЭС, нужны довольно серьезные изменения в законодательство. Однако, говорят эксперты, реализовать такие изменения вполне возможно. Главный вопрос: чем Украине поможет, если, например, ЗАЭС перейдет в совместную собственность Украины и США путем создания совместного предприятия.

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"Я не думаю, что речь шла обо всем Энергоатоме, скорее, о Запорожской АЭС. Только я бы охотно продал Трампу другой актив — компанию "Центрэнерго", которая достаточно не приватизирована. Вот давайте продадим ему Центрэнерго. Зачем ЗАЭС Штатам? Ну, если такую станцию, как Запорожская АЭС, строить с нуля, то это будет более 30 млрд долларов. Вот и объяснение, зачем это Трампу. Это дорогой и качественный актив", — отметил в разговоре с Фокусом Сергей Фурса, инвестбанкир, финансовый эксперт.

Запорожская АЭС — ценный и дорогой энергетический актив, говорят специалисты Fullscreen
Запорожская АЭС — ценный и дорогой энергетический актив, говорят специалисты
Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

По его мнению, сотрудничество с США по возобновлению работы ЗАЭС было бы выгодным Украине, но только если это приведет к возвращению ее полноценной работы в энергосистеме Украины.

"ЗАЭС сейчас под оккупацией, мы ее не контролируем, она не поставляет электроэнергию в украинскую энергосистему. Это создает дефицит, который будет ощутим летом, когда снова будет 36 градусов. Поэтому для нас было бы по сравнению с текущей ситуацией выгоднее, если бы ЗАЭС даже под руководством американцев или в их собственности и работала в нашей энергетической системе, нам подавала электроэнергию. Нам главное — получать электроэнергию в нашу систему", — говорит эксперт.

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Но главным вопросом остается, говорит Сергей Фурса, зачем России соглашаться на возобновление работы ЗАЭС, если атомная станция сразу начнет работать на Украину и обеспечивать Украине возможность не только экономического развития, но и продажи на экспорт электроэнергии, которой может быть профицит, если в энергосистему Украины поступит весь объем произведенной энергоблоками ЗАЭС электроэнергии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что заявление Трампа о переходе в собственность США украинских АЭС похоже на очередной блеф, но Украина может попробовать играть в эту игру, соглашаясь на управление американцами именно ЗАЭС.

Дональд Трамп заявил, что может согласиться, чтобы США управляли украинскими АЭС Fullscreen
Дональд Трамп заявил, что может согласиться, чтобы США управляли украинскими АЭС
Фото: AP

"Я думаю, что нам нужно подыграть здесь господину Трампу и сказать: "Нет проблем, хотите управлять — хорошо, давайте создадим совместную операторскую компанию, например, Энергоатома с какой-то Westinghouse". И если американцы смогут помочь нам освободить Запорожскую атомную станцию, то хорошо, давайте совместно управлять. Я думаю, что мы должны так отреагировать на предложение Трампа", — отметил Владимир Омельченко.

Элемент политической игры: почему после редкоземельных металлов Трамп заинтересовался атомной энергетикой Украины

По мнению Сергея Фурсы, заявление Трампа об управлении украинскими АЭС вполне укладывается в логику нового американского президента и его действий. "Мы видим и по первому раунду переговоров по полезным ископаемым, что Трамп действует, как мародер. Очень часто пытаясь урвать себе что-то, если только появляется такая возможность. И сейчас, наверное, он увидел такую возможность. Раньше, когда США предлагали ту сделку о редкоземельных металлах, они хотели 50% EBITDA Нафтогаза и Укргазвидобування. Это, к счастью, удалось отбить. Поэтому это поведение Трампа, как мародера", — отметил Сергей Фурса.

Украинские атомные станции — это часть политических процессов, говорят эксперты Fullscreen
Украинские атомные станции — это часть политических процессов, говорят эксперты
Фото: REUTERS

О том, что полностью управлять всеми украинскими АЭС американцам, на самом деле, не нужно, говорит Владимир Омельченко. "Непонятно, для чего американскому бизнесу управлять украинскими атомными станциями, если они о них ничего не знают, а каждая атомная станция имеет уже свой персонал, опыт, понимание, как управлять этими станциями. И каждая наша станция имеет свои индивидуальные особенности, о которых никто не знает. Тем более, что Энергоатом не является сверхприбыльным, в прошлом году только получила компания прибыль в 1 млрд грн., но это не та сумма, которая может заинтересовать крупный бизнес. Но совместное с американцами владение ЗАЭС теоретически может создать некоторый стимул для американской стороны надавить на Россию для освобождения этой станции", — говорит эксперт.

Если США хотят выкупить ЗАЭС, это можно организовать, но с условием содействия возобновлению ее работы на энергосистему Украины, говорят эксперты

По мнению же Андриана Прокопа, руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего, разговоры вокруг ЗАЭС со стороны Трампа — это часть подготовки будущей российско-американской сделки. "Это означает только, что будет еще очень большое количество договоренностей непосредственно между РФ и США. И россияне хотят реализовать в контексте большого соглашения определенные решения — и по снятию санкций, и по сотрудничеству с американцами в газовой сфере или по редкоземельным металлам, по западным технологиям. То есть все относительно ЗАЭС сейчас — это просто разведка, на что мы согласны, на что нет, что мы можем согласовать, что не можем. Я имею в виду, на какие уступки мы готовы пойти", — отметил в комментарии Фокусу Андриан Прокип.