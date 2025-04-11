Больше ПВО с дронами, а также новая коалиция для помощи Украине: первые результаты нового "Рамштайна"

В Брюсселе стартовала встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), которая проходит в штаб-квартире НАТО. На встрече представлена 51 страна, министр обороны США Пит Гегсет и президент Украины Владимир Зеленский присутствуют на заседании онлайн.

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Об этом сообщает издание The Guardian.

Как сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания, на встрече европейские союзники срочно усилят военную поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Гили обратился к представителям тех стран, которые не будут делать объявлений о новых обязательствах по предоставлению Украине дополнительной помощи и призвал их пересмотреть, что еще можно сделать для Киева.

"2025 год является критическим для войны в Украине, это критический момент. Мы стоим вместе с украинцами в этой борьбе", — сказал он.

Зеленский также рассказал об ожиданиях от заседания в формате "Рамштайн". Приоритет — средства противовоздушной обороны. Глава государства подчеркнул, что украинцы умеют быть точными.

"Мы научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее", — подчеркнул Зеленский.

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут четыре системы наземной защиты IRIS-T с ракетами. Также ВСУ получат еще 30 ракет для систем Patriot. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, лидеры планируют обсудить просьбу Киева производить ракеты по лицензии на местном уровне.

Писториуса также спросили о планах по созданию сил поддержки, к которым могли бы привлечь европейские войска в Украине, но он заявил, что не хочет выносить этот вопрос на всеобщее обсуждение.

"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно, но до тех пор нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", — подчеркнул он.

По информации Минобороны, новый военный пакет помощи включает 15 танков Leopard 1, разведывательные БПЛА и еще 100 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, Писториус анонсировал возможность передачи 1100 новых радаров наземного наблюдения, сообщило издание n-tv.

Великобритания и Норвегия собираются финансировать поставку дронов в Украину, сообщает Bloomberg. Норвегия также официально присоединилась к Коалиции дронов для Украины. Соответствующий документ подписал министр обороны страны Туре Сандвик.

В общем Великобритания и Норвегия выделят 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов) из существующих фондов на встречи Контактной группы по обороне Украины.

В ближайшее время Норвегия вооружит ВСУ современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями, а также готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Нидерланды выделяют 150 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил журналистам министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает "Укринформ".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о намерении страны передать Украине 10 тыс. артиллерийских боеприпасов. Снаряды 155 мм калибра доставят в Украину не позднее следующей недели. Кроме того, Эстония передаст украинским военным 750 тысяч пакетов с едой. Также Ханно Певкур анонсировал встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Об этом сообщило издание"Суспільне".

Кроме того партнеры объявили о создании новой коалиции в рамках формата "Рамштайн" — в сфере радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого ведомства.

Эта коалиция стала девятой в рамках "Рамштайн" и имеет целью усилить способности Украины в таких критически важных сферах: обеспечение защищенной связи ВСУ, ведение разведки и подавление коммуникаций противника, защита от дронов, повышение эффективности украинских систем вооружения.

В Минобороны Германии отметили, что полученные во время работы коалиции знания будут использованы и для совершенствования возможностей немецкого Бундесвера.

"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и техники солдат, а также гражданского населения. Контроль над электромагнитным спектром имеет важное значение для эффективной борьбы в современной войне", — подчеркнули в министерстве.

Особое внимание уделено защите от беспилотников, которые все активнее применяются на фронте с обеих сторон.

Напомним, что американская корпорация RAND оценила 4 возможных сценария, по которым может пойти армия России, чтобы восстановиться. Однако эти сценарии не встретили должной реакции на Западе.

Также спецпредставитель Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл сделал заявление относительно ядерного оружия, которое Украина передала после подписания Будапештского меморандума. По его словам, это оружие якобы не принадлежало Украине, а было остатками российского арсенала.