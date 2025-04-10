"Ядерная бомба и трехлинейка": аналитики смоделировали четыре сценария для будущего армии РФ

Американская корпорация RAND оценила 4 возможных сценария, по которым может пойти армия России, чтобы восстановиться. Однако эти сценарии не встретили должной реакции на Западе.

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Доклад представлен на сайте RAND.

Аналитики акцентировали внимание на вероятное "политическое урегулирование" полномасштабной российско-украинской войны.

Полный вариант этого исследования был обнародован еще в феврале 2025 года, а краткое изложение было опубликовано в конце марта текущего года. В тексте очерчены четыре варианта дальнейшего развития по российской армии.

Первый сценарий развития Вооруженных сил России можно условно охарактеризовать как "инерционный путь Шойгу". Речь идет о продолжении реализации программ перевооружения, начатых еще во время пребывания Сергея Шойгу на должности министра обороны РФ в 2012-2023 годах. В этом варианте армия развивается по ранее заложенным планам, без существенных концептуальных изменений. Предполагается, что численность военнослужащих может вырасти до 1,5 миллиона уже к 2027 году.

Второй вариант можно условно обозначить как "ядерная бомба и трехлинейка". Он предполагает акцент на большие, но слабо оснащенные и недостаточно подготовленные сухопутные силы, в сочетании со ставкой на ядерный арсенал как инструмент запугивания Запада. При таком подходе численность личного состава ВС РФ к 2027 году может вырасти до 1,5-3 миллионов. Подготовка военных будет происходить преимущественно на тренажерах, а главную роль в боевых действиях будут играть ударные беспилотники.

Третий сценарий можно назвать "гибридно-ракетным". В этом случае Россия сосредоточится на развитии дальнобойных ракетных систем, тактической и стратегической авиации, а также максимально расширит методы комплектования армии — с активным привлечением частных военных компаний. В случае обострения конфликта со странами НАТО основная ставка будет сделана на удары по критически важным объектам инфраструктуры обычными боеприпасами.

Четвертый вариант предусматривает полную трансформацию армии РФ в соответствии с концепцией "сетецентрической войны". В этом случае особое внимание будет уделяться цифровизации и автоматизации боевых процессов, а также технологическому импорту со стороны союзников по "Оси зла". Например, речь идет о переходе на 155-мм артиллерийские системы китайского производства, о целесообразности которого уже упоминали некоторые российские военные аналитики.

Аналитики из RAND считают, что выбор российским руководством каждого из четырех выше изложенных вариантов будет зависеть от нескольких факторов, в частности уровня успешности "политического урегулирования".

"Хотя окончательного решения проблемы войны в Украине все еще нет, то, как закончится конфликт, повлияет на уроки, которые Россия вынесет из этого конфликта, и, как следствие, на решения, которые Россия примет по восстановлению своих вооруженных сил", — отмечают авторы доклада.

Напомним, что Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российские войска уже начали активные наступательные действия на направлениях Сумской и Харьковской областей.

Также, в Донецкой области ситуация остается напряженной — российские войска продолжают активно давить на позиции Сил обороны Украины. По данным аналитиков проекта DeepState, 9 апреля было зафиксировано продвижение оккупантов сразу возле нескольких населенных пунктов.