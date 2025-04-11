Більше ППО та дронів і нова коаліція для допомоги Україні: перші результати нового "Рамштайну"

У Брюсселі стартувала зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), яка проходить у штаб-квартирі НАТО. На зустрічі представлено 51 країну, міністр оборони США Піт Гегсет та президент України Володимир Зеленський присутні на засіданні онлайн.

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Про це повідомляє видання The Guardian.

Як повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання, на зустрічі європейські союзники терміново посилять військову підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Гілі звернувся до представників тих країн, які не будуть робити оголошень про нові зобов'язання щодо надання Україні додаткової допомоги і закликав їх передивитися, що ще можна зробити для Києва.

"2025 рік є критичним для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо разом з українцями в цій боротьбі", — сказав він.

Зеленський також розповів про очікування від засідання у форматі "Рамштайн". Пріоритет – засоби протиповітряної оборони. Глава держави підкреслив, що українці вміють бути точними.

"Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим", — наголосив Зеленський.

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого ввійдуть чотири системи наземного захисту IRIS-T з ракетами. Також ЗСУ отримають ще 30 ракет для систем Patriot. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, лідери планують обговорити прохання Києва виробляти ракети за ліцензією на місцевому рівні.

Пісторіуса також запитали про плани зі створення сил підтримки, до яких могли б залучити європейські війська в Україні, але він заявив, що не хоче виносити це питання на загальне обговорення.

"Ми знайдемо спосіб потрапити туди, куди нам потрібно, але доти нам краще обговорювати це всередині країни, а не публічно", – наголосив він.

За інформацією Міноборони, новий військовий пакет допомоги включає 15 танків Leopard 1, розвідувальні БПЛА та ще 100 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, Пісторіус анонсував можливість передачі 1100 нових радарів наземного спостереження, повідомило видання n-tv.

Великобританія та Норвегія збираються фінансувати поставку дронів в Україну, повідомляє Bloomberg. Норвегія також офіційно приєдналася до Коаліції дронів для України. Відповідний документ підписав міністр оборони країни Туре Сандвік.

Загалом Великобританія та Норвегія виділять 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів) з існуючих фондів на зустрічі Контактної групи з оборони України.

Найближчим часом Норвегія озброїть ЗСУ сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями, а також готова виділити значні кошти на закупівлю боєприпасів у межах "чеської ініціативи".

Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив журналістам міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє "Укрінформ".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір країни передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів. Снаряди 155 мм калібру доставлять до України не пізніше наступного тижня. Крім того, Естонія передасть українським військовим 750 тисяч пакунків з їжею. Також Ханно Певкур анонсував зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим. Про це повідомило видання "Суспільне".

Окрім того партнери оголосили про створення нової коаліції у межах формату "Рамштайн" — у сфері радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у пресрелізі німецького відомства.

Ця коаліція стала дев’ятою в межах "Рамштайну" та має на меті посилити спроможності України в таких критично важливих сферах: забезпечення захищеного зв’язку ЗСУ, ведення розвідки і придушення комунікацій противника, захист від дронів, підвищення ефективності українських систем озброєння.

У Міноборони Німеччини зазначили, що отримані під час роботи коаліції знання будуть використані й для вдосконалення спроможностей німецького Бундесверу.

"Засоби радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури і техніки солдатів, а також цивільного населення. Контроль над електромагнітним спектром має важливе значення для ефективної боротьби в сучасній війні", — підкреслили в міністерстві.

Особливу увагу приділено захисту від безпілотників, які дедалі активніше застосовуються на фронті з обох сторін.

Нагадаємо, що американська корпорація RAND оцінила 4 можливі сценарії, за якими може піти армія Росії, щоб відновитися. Однак ці сценарії не зустріли належної реакції на Заході.

Також спецпредставник Трампа з особливих доручень Річард Гренелл зробив заяву щодо ядерної зброї, яку Україна передала після підписання Будапештського меморандуму. За його словами, ця зброя нібито не належала Україні, а була залишками російського арсеналу.