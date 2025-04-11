Уже не приоритетный рынок: Китай резко сократил экспорт авто в РФ

РФ перестала быть ключевым экспортным рынком для китайских автомобилей. В 2025 году КНР вдвое уменьшила их поставки.

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Такую статистику опубликовало агентство Bloomberg.

За январь-февраль 2025 года в Россию завезли 57 592 китайских авто. РФ фактически потеряла статус экспортного рынка №1 для автопроизводителей из КНР, ведь ее обошли Мексика (85 997 авто) и ОАЭ (71 418).

В 2025 году Китай поставляет больше авто в Мексику и ОАЭ, чем в РФ Фото: Bloomberg

Мало того, к России приближаются Бельгия (48,5 тыс. авто) и Саудовская Аравия (43,4 тыс.), поэтому не исключено, что страна выпадет из тройки приоритетных рынков для китайского автопрома.

Основной причиной снижения импорта китайских автомобилей в РФ называют падение рынка. В феврале продажи новых авто в России упали на 25%, а в марте — сразу на 45,5%.

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Кроме того, на ситуацию повлияло и существенное увеличение утилизационного сбора в РФ с 1 января 2025 года. Он распространяется на все импортные автомобили и продолжит постепенно расти до 2030 года.

Российский рынок был ключевым для Китая в 2023–2024 годах. После начала полномасштабного вторжения в Украину ведущие мировые автопроизводители покинули РФ и перестали поставлять туда продукцию.

Именно это и подтолкнуло рост спроса на китайские авто в России, ведь они, по сути, остались единственными доступными иномарками, которые официально завозились в страну.

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