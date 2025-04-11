Владельцы Tesla массово отказываются от своих электромобилей из-за Маска и протестов

Предложение Tesla на подержанном рынке достигло рекордного уровня. Владельцы ринулись продавать свои электромобили.

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Об этом сообщает сайт Sherwood News.

В марте количество подержанных Tesla в продаже на американском вторичном рынке резко выросло. По данным маркетплейса Autotrader, еженедельно в США фиксировалось примерно по 13 000 объявлений по продаже электрокаров этой марки.

На вторичном рынке резко увеличилось количество подержанных Tesla Фото: AutoTrader

Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Для сравнения: в марте 2024 года объявлений по продаже Tesla с пробегом было по 8000 в неделю, то есть на 67% меньше.

Мартовский опрос от YouGov показал, что популярность резко упала после неоднозначных заявлений и жестов Илона Маска и после его привлечения в Департамент эффективности правительства США (DOGE).

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В США регулярно проходят протесты против Tesla и Илона Маска, фиксируются и многочисленные случаи повреждения электрокаров. Желание многих автовладельцев продать электромобили Tesla связывают с несогласием с действиями Маска или же со стремлением уберечь себя от актов вандализма.

Продажи новых Tesla также продемонстрировали падение: в мире за первый квартал 2025 года компания реализовала 336 681 авто. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и является худшим квартальным результатом за последние два года.

В США продажи Tesla в 2025 году снизились на 9%. В других странах прослеживается более существенное падение спроса: в частности, в Китае оно составило 11,5%, в Норвегии — 25,5%, во Франции — 41,1%, а в Германии — сразу 62,2%. Примечательно, что продажи электрокаров в целом демонстрируют рост.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко снизился спрос на авто из США.

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