Разорвало пополам: Tesla Cybertruck уничтожена в ДТП с "Гелендвагеном" (фото, видео)
Электропикап Tesla Cybertruck стал жертвой Mercedes G-Class. Пикап не подлежит восстановлению после ДТП.
Подробности масштабной аварии рассказали в сюжете телеканала CBS Texas.
ДТП произошло в городе Фриско, что в штате Техас. Водителю Mercedes-G63 AMG стало плохо за рулем, он съехал с дороги и на большой скорости протаранил припаркованные автомобили.
Всего в аварии повреждены восемь автомобилей и часть из них придется утилизировать. К счастью, все машины на стоянке были пустыми, поэтому в ДТП в США пострадал только водитель "Гелендвагена", которого госпитализировали.Важно
Наибольшие повреждения получил электрический пикап Tesla Cybertruck: его разорвало на две части. Грузовую платформу оторвало от пассажирской кабины. Примечательно, что даже Mercedes G-Class поврежден меньше, несмотря на то, что перевернулся от удара.
Как известно, Tesla и СЕО компании Илон Маск рекламируют Cybertruck, как выносливый пикап из прочной толстой стали, который даже выдерживает обстрел. Стоимость электромобиля стартует с 79 900 долларов.
Кстати, спрос на Tesla Cybertruck резко упал в последнее время. Объемы производства модели уменьшают в вводят скидки на пикап.
Также Фокус рассказывал, что в ДТП разбили и первый электрокроссовер Tesla Model Y Juniper.