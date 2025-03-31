Разорвало пополам: Tesla Cybertruck уничтожена в ДТП с "Гелендвагеном" (фото, видео)

Электропикап Tesla Cybertruck стал жертвой Mercedes G-Class. Пикап не подлежит восстановлению после ДТП.

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Подробности масштабной аварии рассказали в сюжете телеканала CBS Texas.

ДТП произошло в городе Фриско, что в штате Техас. Водителю Mercedes-G63 AMG стало плохо за рулем, он съехал с дороги и на большой скорости протаранил припаркованные автомобили.

Водителю Mercedes-G63 AMG стало плохо за рулем Фото: CBS

Всего в аварии повреждены восемь автомобилей и часть из них придется утилизировать. К счастью, все машины на стоянке были пустыми, поэтому в ДТП в США пострадал только водитель "Гелендвагена", которого госпитализировали.

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Наибольшие повреждения получил электрический пикап Tesla Cybertruck: его разорвало на две части. Грузовую платформу оторвало от пассажирской кабины. Примечательно, что даже Mercedes G-Class поврежден меньше, несмотря на то, что перевернулся от удара.

У Tesla Cybertruck оторвало грузовую платформу Фото: CBS В ДТП пострадали восемь авто Фото: CBS

Как известно, Tesla и СЕО компании Илон Маск рекламируют Cybertruck, как выносливый пикап из прочной толстой стали, который даже выдерживает обстрел. Стоимость электромобиля стартует с 79 900 долларов.

Кстати, спрос на Tesla Cybertruck резко упал в последнее время. Объемы производства модели уменьшают в вводят скидки на пикап.

Также Фокус рассказывал, что в ДТП разбили и первый электрокроссовер Tesla Model Y Juniper.