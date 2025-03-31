Розірвало навпіл: Tesla Cybertruck знищено в ДТП із "Гелендвагеном" (фото, відео)
Електропікап Tesla Cybertruck став жертвою Mercedes G-Class. Пікап не підлягає відновленню після ДТП.
Подробиці масштабної аварії розповіли у сюжеті телеканалу CBS Texas.
ДТП сталася у місті Фріско, що у штаті Техас. Водієві Mercedes-G63 AMG стало погано за кермом, він з’їхав із дороги та на великій швидкості протаранив припарковані автомобілі.
Загалом в аварії пошкоджено вісім автомобілів і частину з них доведеться утилізувати. На щастя, всі машини на стоянці були порожніми, тому в ДТП в США постраждав лише водій "Гелендвагена", якого шпиталізували.Важливо
Найбільших пошкоджень зазнав електричний пікап Tesla Cybertruck: його розірвало на дві частини. Вантажну платформу відірвало від пасажирської кабіни. Примітно, що навіть Mercedes G-Class пошкоджений менше, попри те, що перевернувся від удару.
Як відомо, Tesla та СЕО компанії Ілон Маск рекламують Cybertruck, як витривалий пікап із міцної товстої сталі, який навіть витримує обстріл. Вартість електромобіля стартує з 79 900 доларів.
До речі, попит на Tesla Cybertruck різко впав останнім часом. Об'єми виробництва моделі зменшують в запроваджують знижки на пікап.
Також Фокус розповідав, що в ДТП розбили і перший електрокросовер Tesla Model Y Juniper.