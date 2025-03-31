Розірвало навпіл: Tesla Cybertruck знищено в ДТП із "Гелендвагеном" (фото, відео)

Електропікап Tesla Cybertruck став жертвою Mercedes G-Class. Пікап не підлягає відновленню після ДТП.

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Подробиці масштабної аварії розповіли у сюжеті телеканалу CBS Texas.

ДТП сталася у місті Фріско, що у штаті Техас. Водієві Mercedes-G63 AMG стало погано за кермом, він з’їхав із дороги та на великій швидкості протаранив припарковані автомобілі.

Водієві Mercedes-G63 AMG стало погано за кермом Фото: CBS

Загалом в аварії пошкоджено вісім автомобілів і частину з них доведеться утилізувати. На щастя, всі машини на стоянці були порожніми, тому в ДТП в США постраждав лише водій "Гелендвагена", якого шпиталізували.

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Найбільших пошкоджень зазнав електричний пікап Tesla Cybertruck: його розірвало на дві частини. Вантажну платформу відірвало від пасажирської кабіни. Примітно, що навіть Mercedes G-Class пошкоджений менше, попри те, що перевернувся від удару.

В Tesla Cybertruck відірвало вантажну платформу Фото: CBS В ДТП постраждали вісім авто Фото: CBS

Як відомо, Tesla та СЕО компанії Ілон Маск рекламують Cybertruck, як витривалий пікап із міцної товстої сталі, який навіть витримує обстріл. Вартість електромобіля стартує з 79 900 доларів.

До речі, попит на Tesla Cybertruck різко впав останнім часом. Об'єми виробництва моделі зменшують в запроваджують знижки на пікап.

Також Фокус розповідав, що в ДТП розбили і перший електрокросовер Tesla Model Y Juniper.