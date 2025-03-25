У Києві потрапив у ДТП рідкісний тюнінгований кросовер Lamborghini за $300 000 (фото)

Lamborghini Urus влетів у паркан на Осокорках у Києві. Кросовер вирізняється яскравим тюнінгом від американського ательє 1016 Industries.

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У Києві постраждав у аварії кросовер Lamborghini Urus із рідкісним тюнінгом. Автомобіль потребує недешевого ремонту. Фото з місця ДТП опублікували у Telegram-каналі "Київ ІНФО".

У кросовера постраждала передня частина Фото: Telegram / Київ Info

ДТП сталася сьогодні, 25 березня, на столичних Осокорках. Lamborghini Urus злетів із дороги та врізався у паркан. У нього пошкоджена передня частина – постраждали фари, решітка радіатора, бампер, капот та крила.

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Як повідомляв раніше Фокус, цей кросовер Lamborghini Urus 2022 року зовсім недавно засвітився у Києві. Автомобіль має тюнінг-пакет від американського ательє 1016 Industries. Вартість такого авто перевищує 300 000 доларів.

Lamborghini Urus отримав тюнінг-кіт від ательє 1016 Industries Фото: instagram.com/cars_rv

Тюнінг Lamborghini Urus включає карбоновий обвіс, серйозно розширені колісні арки та новий випуклий капот. Крім того, встановлені особливі колісні диски з низькопрофільною гумою.

Крила кросовера суттєво розширені Фото: instagram.com/cars_rv

У ательє 1016 Industries також пропонують доопрацювати двигун авто – потужність збільшують до 791 або 852 к. с. Нагадаємо, що стандартний кросовер Lamborghini Urus оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 650 сил і здатен розвинути 305 км/год.

Між іншим, це не перший розбитий Lamborghini Urus в Україні. Торік ще один кросовер потрапив у ДТП в Одесі.

Також Фокус розповідав, що працівник автосалону розбив новітній суперкар Lamborghini.