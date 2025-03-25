У Києві потрапив у ДТП рідкісний тюнінгований кросовер Lamborghini за $300 000 (фото)
Lamborghini Urus влетів у паркан на Осокорках у Києві. Кросовер вирізняється яскравим тюнінгом від американського ательє 1016 Industries.
У Києві постраждав у аварії кросовер Lamborghini Urus із рідкісним тюнінгом. Автомобіль потребує недешевого ремонту. Фото з місця ДТП опублікували у Telegram-каналі "Київ ІНФО".
ДТП сталася сьогодні, 25 березня, на столичних Осокорках. Lamborghini Urus злетів із дороги та врізався у паркан. У нього пошкоджена передня частина – постраждали фари, решітка радіатора, бампер, капот та крила.Важливо
Як повідомляв раніше Фокус, цей кросовер Lamborghini Urus 2022 року зовсім недавно засвітився у Києві. Автомобіль має тюнінг-пакет від американського ательє 1016 Industries. Вартість такого авто перевищує 300 000 доларів.
Тюнінг Lamborghini Urus включає карбоновий обвіс, серйозно розширені колісні арки та новий випуклий капот. Крім того, встановлені особливі колісні диски з низькопрофільною гумою.
У ательє 1016 Industries також пропонують доопрацювати двигун авто – потужність збільшують до 791 або 852 к. с. Нагадаємо, що стандартний кросовер Lamborghini Urus оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 650 сил і здатен розвинути 305 км/год.
Між іншим, це не перший розбитий Lamborghini Urus в Україні. Торік ще один кросовер потрапив у ДТП в Одесі.
Також Фокус розповідав, що працівник автосалону розбив новітній суперкар Lamborghini.