У Києві помітили потужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)

Тюнінг Lamborghini Urus від 1016 Industries включає карбоновий обвіс та розширені крила. За доплату потужність двигуна можуть збільшити до 852 к. с.

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У Києві засвітився спортивний кросовер Lamborghini Urus 2022 року. Авто доопрацювали в американському ательє 1016 Industries. Його світлини опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Ширину автомобіля збільшили на 120 мм Фото: instagram.com/cars_rv

Тюнінг Lamborghini Urus від 1016 Industries зробив дизайн кросовера яскравішим. Автомобіль отримав карбоновий обвіс, новий дифузор і два задніх спойлери.

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Крім того, кросовер Lamborghini Urus отримав випуклий капот. Його крила серйозно роздуті (це збільшило ширину автомобіля на 120 мм), а також встановлені ковані диски діаметром 23 чи 24 дюйми з низькопрофільною гумою.

Кросовер отримав нові спойлери і дифузор Фото: instagram.com/cars_rv

У 1016 Industries також пропонують доопрацювати і двигун Lamborghini Urus. Пропонують два ступені тюнінгу: Stage 1 піднімає потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо до 791 к. с., а Stage 2 — до 852 к. с.

Утім, що кросовер Lamborghini Urus може зберегти і стандартну 650-сильну вісімку. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили дуже рідкісне британське авто представницького класу.

Також Фокус писав про оригінальний позашляховий тюнінг Lamborghini Urus.