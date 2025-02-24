Для серйозного бездоріжжя: кросовер Lamborghini Urus отримав позашляхову версію (фото)

Тюнінг Lamborghini Urus включає позашляхові шини, захист днища та багажник на даху. Потужність двигуна V8 збільшили до 660 сил.

Related video

Кросовер Lamborghini Urus отримав екстремальну модифікацію. Спортивний кросовер підготували до важкого бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросоверу збільшили кліренс та встановили позшляхові шини

Тюнінг Lamborghini Urus виконала американська компанія Apocalypse Manufacturing, яка спеціалізується на створенні поза шляхової техніки. Зокрема, там випускають шестиколісні пікапи RAM.

Важливо

Позашляховий монстр: представлено найпотужніший і найнезвичніший Jeep Wrangler (відео)

Кросовер Lamborghini Urus отримав захист днища та величезні 33-дюймові шини для бездоріжжя на 22-дюймових дисках (для них знадобилися розширювачі арок). Кліренс кросовера збільшили. На даху встановили додаткову оптику та багажник із запасним колесом. Ззаду з’явився дифузор, а оптику тонували.

Lamborghini Urus від Apocalypse Manufacturing зберіг стандартний 4,0-літровий V8 твін-турбо, але завдяки новій вихлопній системі його віддачу дещо збільшили і тепер він розвиває 660 к. с. та 855 Н∙м.

На даху з'явилися додаткові фари та багажник

Позашляховий тюнінг Lamborghini Urus виконують на замовлення. Конкретно цей кросовер зараз продається за 286 500 доларів, але вже має пробіг 25,2 тис. км.

Між іншим, нещодавно позашляхову модифікацію отримав і кросовер Mitsubishi Outlander.

Також Фокус розповідав, що до бездоріжжя підготували новий Duster 2025.