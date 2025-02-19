Mitsubishi показала стильний сімейний кросовер для українських доріг (фото)

Новий Mitsubishi Outlander Trail Edition підготували до бездоріжжя. Кросовер отримав захисний обвіс, позашляхові шини та багажник на даху.

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Лінійку Mitsubishi Outlander 2025 модельного року поповнить нова модифікація Trail Edition, яка призначена для поганих доріг та бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Motor1.

На даху встановили багажник Фото: Motor1.com

Новий Mitsubishi Outlander Trail Edition вийде на ринок за кілька місяців, а поки його передсерійний варіант презентували в Каліфорнії. Кросовер кине виклик новому Subaru Forester Wilderness і майбутній позашляховій версії Honda CR-V.

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Відрізнити кросовер Mitsubishi Outlander Trail Edition можна за пластиковим захисним обвісом, чорним декором та графіці на боковинах. Крім того, встановили 18-дюймові позашляхові шини BFGoodrich на чорних дисках, нові бризковики та багажник на даху.

У салоні усіх Mitsubishi Outlander 2025 встановили збільшений 12,3-дюймовий тачскрін, а комплектацію поповнила потужніша аудіосистема від Yamaha.

Кросовер отримав обвіс та 18-дюймові позашляхові шини Фото: Motor1.com

Новий Mitsubishi Outlander Trail Edition випускатимуть лише з 2,5-літровим бензиновим двигуном на 184 к. с., варіатором та повним приводом S-AWC. Не виключено, що кросовер отримає нові позашляхові режими.

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