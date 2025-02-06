Subaru представила економічний гібрид і екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)

Subaru Forester отримав дві нові версії. Варіант Wilderness створений для бездоріжжя, а гібрид вирізняється зниженою до 6,7 л на 100 км витратою.

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Лінійку Subaru Forester шостого покоління розширено. Кросовер отримав нові гібридну та позашляхову модифікації. Їх презентували в на автошоу в Чикаго, повідомляється на офіційному сайті Subaru.

Subaru Forester Wilderness

Subaru Forester Wilderness пізнається за зміненою передньою частиною Фото: Subaru

Новий Subaru Forester Wilderness створено для бездоріжжя. Кросовер пізнається за зміненою передньою частиною, вираженим пластиковим обвісом та 17-дюймовими позашляховими шинами Yokohama Geolander. Салон оздобили водостійкими матеріалами.

Кліренс кросовера зріс до 236 мм Фото: Subaru

Кліренс Subaru Forester Wilderness зріс до 236 мм, а за рахунок скошених знизу бамперів кут в’їзду зріс до 23,5°, а з’їду – до 25,5°. Підвіску кросовера, а також варіатор і повнопривідну трансмісію посилили.

Салон оздобили водостійкими матеріалами Фото: Subaru

Кросовер Subaru Forester Wilderness оснащений 2,5-літровим бензиновим двигуном на 180 к. с. Продажі Subaru Forester Wilderness стартують восени.

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Subaru Forester Hybrid

Гібрид Subaru Forester не змінився зовні чи всередині, зате отримав силову установку від молодшої моделі Crosstrek. Вона складається із 2,5-літрової опозитної четвірки на 162 к. с. та 118-сильного електромотора.

Subaru Forester отримав 194-сильну гібридну установку Фото: Subaru

Сумарна віддача становить 194 к. с., а витрата пального знизилася на 40% – до 6,7 л/100 км у змішаному циклі. Повного баку вистачить на 935 км. Невелика батарея ємністю 1,1 кВт∙год дозволяє подолати кілька кілометрів на електротязі.

Середня витрата пального становить 6,7 л/100 км Фото: Subaru

Новий Subaru Forester Hybrid почнуть продавати уже навесні. У США кросовер коштуватиме від 36 415 до 43 115 доларів, залежно від комплектації.

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