Subaru представила економічний гібрид і екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)
Subaru Forester отримав дві нові версії. Варіант Wilderness створений для бездоріжжя, а гібрид вирізняється зниженою до 6,7 л на 100 км витратою.
Лінійку Subaru Forester шостого покоління розширено. Кросовер отримав нові гібридну та позашляхову модифікації. Їх презентували в на автошоу в Чикаго, повідомляється на офіційному сайті Subaru.
Subaru Forester Wilderness
Новий Subaru Forester Wilderness створено для бездоріжжя. Кросовер пізнається за зміненою передньою частиною, вираженим пластиковим обвісом та 17-дюймовими позашляховими шинами Yokohama Geolander. Салон оздобили водостійкими матеріалами.
Кліренс Subaru Forester Wilderness зріс до 236 мм, а за рахунок скошених знизу бамперів кут в’їзду зріс до 23,5°, а з’їду – до 25,5°. Підвіску кросовера, а також варіатор і повнопривідну трансмісію посилили.
Кросовер Subaru Forester Wilderness оснащений 2,5-літровим бензиновим двигуном на 180 к. с. Продажі Subaru Forester Wilderness стартують восени.Важливо
Subaru Forester Hybrid
Гібрид Subaru Forester не змінився зовні чи всередині, зате отримав силову установку від молодшої моделі Crosstrek. Вона складається із 2,5-літрової опозитної четвірки на 162 к. с. та 118-сильного електромотора.
Сумарна віддача становить 194 к. с., а витрата пального знизилася на 40% – до 6,7 л/100 км у змішаному циклі. Повного баку вистачить на 935 км. Невелика батарея ємністю 1,1 кВт∙год дозволяє подолати кілька кілометрів на електротязі.
Новий Subaru Forester Hybrid почнуть продавати уже навесні. У США кросовер коштуватиме від 36 415 до 43 115 доларів, залежно від комплектації.
До речі, нещодавно дебютував новий Subaru STI потужністю 300 сил.
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