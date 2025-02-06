Subaru представила экономичный гибрид и экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)

Subaru Forester получил две новые версии. Вариант Wilderness создан для бездорожья, а гибрид отличается сниженным до 6,7 л на 100 км расходом.

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Линейка Subaru Forester шестого поколения расширена. Кроссовер получил новые гибридную и внедорожную модификации. Их презентовали в на автошоу в Чикаго, сообщается на официальном сайте Subaru.

Subaru Forester Wilderness

Subaru Forester Wilderness узнается по измененной передней части Фото: Subaru

Новый Subaru Forester Wilderness создан для бездорожья. Кроссовер узнается по измененной передней части, выраженному пластиковому обвесу и 17-дюймовым внедорожным шинам Yokohama Geolander. Салон оснастили водостойкими материалами.

Клиренс кроссовера вырос до 236 мм Фото: Subaru

Клиренс Subaru Forester Wilderness вырос до 236 мм, а за счет скошенных снизу бамперов угол въезда вырос до 23,5°, а съезда — до 25,5°. Подвеску кроссовера, а также вариатор и полноприводную трансмиссию усилили.

Салон отделали водостойкими материалами Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Forester Wilderness оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем на 180 л.с. Продажи Subaru Forester Wilderness стартуют осенью.

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Субару Форестер Гибрид

Гибрид Subaru Forester не изменился внешне или внутри, но зато получил силовую установку от младшей модели Crosstrek. Она состоит из 2,5-литровой оппозитной четверки на 162 л. с. и 118-сильного электромотора.

Subaru Forester получил 194-сильную гибридную установку Фото: Subaru

Суммарная отдача составляет 194 л.с., а расход топлива снизился на 40% — до 6,7 л/100 км в смешанном цикле. Полного бака хватит на 935 км. Небольшая батарея емкостью 1,1 кВт∙ч позволяет преодолеть несколько километров на электротяге.

Средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км Фото: Subaru

Новый Subaru Forester Hybrid начнут продавать уже весной. В США кроссовер будет стоить от 36 415 до 43 115 долларов, в зависимости от комплектации.

Кстати, недавно дебютировал новый Subaru STI мощностью 300 сил.

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