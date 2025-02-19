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Авто

Mitsubishi показала стильный семейный кроссовер для украинских дорог (фото)

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Фото: Motor1.com | Mitsubishi Outlander подготовили к бездорожью

Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition подготовили к бездорожью. Кроссовер получил защитный обвес, внедорожные шины и багажник на крыше.

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Линейку Mitsubishi Outlander 2025 модельного года пополнит новая модификация Trail Edition, которая предназначена для плохих дорог и бездорожья. Об этом сообщает сайт Motor1.

Mitsubishi Outlander, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2025, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
На крыше установили багажник
Фото: Motor1.com

Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition выйдет на рынок через несколько месяцев, а пока его предсерийный вариант презентовали в Калифорнии. Кроссовер бросит вызов новому Subaru Forester Wilderness и будущей внедорожной версии Honda CR-V.

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Отличить кроссовер Mitsubishi Outlander Trail Edition можно по пластиковому защитному обвесу, черному декору и графике на боковинах. Кроме того, установили 18-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich на черных дисках, новые брызговики и багажник на крыше.

В салоне всех Mitsubishi Outlander 2025 установили увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин, а комплектацию пополнила более мощная аудиосистема от Yamaha.

Mitsubishi Outlander Trail Edition, новый Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2025, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Кроссовер получил обвес и 18-дюймовые внедорожные шины
Фото: Motor1.com

Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition будет выпускаться только с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 184 л. с., вариатором и полным приводом S-AWC. Не исключено, что кроссовер получит новые внедорожные режимы.

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