Mitsubishi показала стильный семейный кроссовер для украинских дорог (фото)
Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition подготовили к бездорожью. Кроссовер получил защитный обвес, внедорожные шины и багажник на крыше.
Линейку Mitsubishi Outlander 2025 модельного года пополнит новая модификация Trail Edition, которая предназначена для плохих дорог и бездорожья. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition выйдет на рынок через несколько месяцев, а пока его предсерийный вариант презентовали в Калифорнии. Кроссовер бросит вызов новому Subaru Forester Wilderness и будущей внедорожной версии Honda CR-V.Важно
Отличить кроссовер Mitsubishi Outlander Trail Edition можно по пластиковому защитному обвесу, черному декору и графике на боковинах. Кроме того, установили 18-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich на черных дисках, новые брызговики и багажник на крыше.
В салоне всех Mitsubishi Outlander 2025 установили увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин, а комплектацию пополнила более мощная аудиосистема от Yamaha.
Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition будет выпускаться только с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 184 л. с., вариатором и полным приводом S-AWC. Не исключено, что кроссовер получит новые внедорожные режимы.
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