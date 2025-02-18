Mitsubishi возродит знаменитую семейную модель в новом формате (фото)
Новый Mitsubishi Grandis кардинально изменится и станет небольшим семейным кроссовером. Его оснастят гибридной установкой с расходом 4,6 л на 100 км.
Mitsubishi Grandis вернут в производство уже в нынешнем году. Семейную модель возродят в формате компактного кроссовера. Модель уже анонсировали и опубликовали первый официальный ее тизер, сообщает сайт Motor.es.
Новый Mitsubishi Grandis создадут на основе кроссовера Renault Symbioz. В этом нет ничего удивительного, ведь Mitsubishi Motors на данный момент входит в Renault-Nissan. Ранее Renault Clio уже превратили в Mitsubishi Colt, а Captur — в новый ASX.
Как и эти модели, новый Mitsubishi Grandis будет отличаться от французского собрата разве что дизайном передней части. Кроссовер будет значительно меньше Grandis первого поколения — его длина составит 4,4 м.
Впрочем, для своих размеров кроссовер Mitsubishi Grandis будет довольно просторным. Его задние сиденья оснастят горизонтальной регулировкой, а объем багажника достигнет 600 л.Важно
Новый Mitsubishi Grandis выпустят в гибридном исполнении E-Tech на 145 сил с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Средний расход топлива составит 4,6 л на 100 км. Цена Mitsubishi Grandis будет стартовать с 30 000 евро.
Напомним, что оригинальный Mitsubishi Grandis выпускался с 2003 по 2011 год. Минивэн отличается нестандартным футуристическим дизайном.
Ранее стало известно, что Mitsubishi вскоре выпустит электромобиль на базе Nissan Leaf.
Также Фокус писал о доступном кроссовере Mitsubishi за $23 000.