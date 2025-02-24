Для серьезного бездорожья: кроссовер Lamborghini Urus получил внедорожную версию (фото)

Тюнинг Lamborghini Urus включает внедорожные шины, защиту днища и багажник на крыше. Мощность двигателя V8 увеличили до 660 сил.

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Кроссовер Lamborghini Urus получил экстремальную модификацию. Спортивный кроссовер подготовили к тяжелому бездорожью. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссоверу увеличили клиренс и установили внедорожные шины

Тюнинг Lamborghini Urus выполнила американская компания Apocalypse Manufacturing, которая специализируется на создании внедорожной техники. В частности, там выпускают шестиколесные пикапы RAM.

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Кроссовер Lamborghini Urus получил защиту днища и огромные 33-дюймовые шины для бездорожья на 22-дюймовых дисках (для них понадобились расширители арок). Клиренс кроссовера увеличили. На крыше установили дополнительную оптику и багажник с запасным колесом. Сзади появился диффузор, а оптику тонировали.

Lamborghini Urus от Apocalypse Manufacturing сохранил стандартный 4,0-литровый V8 твин-турбо, но благодаря новой выхлопной системе его отдачу несколько увеличили и теперь он развивает 660 л.с. и 855 Н∙м.

На крыше появились дополнительные фары и багажник

Внедорожный тюнинг Lamborghini Urus выполняется на заказ. Конкретно этот кроссовер сейчас продается за 286 500 долларов, но уже имеет пробег 25,2 тыс. км.

Между прочим, недавно внедорожную модификацию получил и кроссовер Mitsubishi Outlander.

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