В Киеве заметили мощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг Lamborghini Urus от 1016 Industries включает карбоновый обвес и расширенные крылья. За доплату мощность двигателя могут увеличить до 852 л. с.

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В Киеве засветился спортивный кроссовер Lamborghini Urus 2022 года. Авто доработали в американском ателье 1016 Industries. Его фотографии опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Ширину автомобиля увеличили на 120 мм Фото: instagram.com/cars_rv

Тюнинг Lamborghini Urus от 1016 Industries сделал дизайн кроссовера более ярким. Автомобиль получил карбоновый обвес, новый диффузор и два задних спойлера.

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Кроме того, кроссовер Lamborghini Urus получил выпуклый капот. Его крылья серьезно раздуты (это увеличило ширину автомобиля на 120 мм), а также установлены кованые диски диаметром 23 или 24 дюйма с низкопрофильной резиной.

Кроссовер получил новые спойлеры и диффузор Фото: instagram.com/cars_rv

В 1016 Industries также предлагают доработать и двигатель Lamborghini Urus. Предлагают две ступени тюнинга: Stage 1 поднимает мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо до 791 л. с., а Stage 2 — до 852 л. с.

Впрочем, что кроссовер Lamborghini Urus может сохранить и стандартную 650-сильную восьмерку. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве видели очень редкое британское авто представительского класса.

Также Фокус писал об оригинальном внедорожном тюнинге Lamborghini Urus.