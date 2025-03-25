В Киеве попал в ДТП редкий тюнингованный кроссовер Lamborghini за $300 000 (фото)

Lamborghini Urus влетел в забор на Осокорках в Киеве. Кроссовер отличается ярким тюнингом от американского ателье 1016 Industries.

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В Киеве пострадал в аварии кроссовер Lamborghini Urus с редким тюнингом. Автомобиль требует недешевого ремонта. Фото с места ДТП опубликовали в Telegram-канале "Киев ИНФО".

У кроссовера пострадала передняя часть Фото: Telegram / Київ Info

ДТП произошло сегодня, 25 марта, на столичных Осокорках. Lamborghini Urus слетел с дороги и врезался в забор. У него повреждена передняя часть — пострадали фары, решетка радиатора, бампер, капот и крылья.

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Как сообщал ранее Фокус, этот кроссовер Lamborghini Urus 2022 года совсем недавно засветился в Киеве. Автомобиль имеет тюнинг-пакет от американского ателье 1016 Industries. Стоимость такого авто может превышать 300 000 долларов.

Lamborghini Urus получил тюнинг-кит от ателье 1016 Industries Фото: instagram.com/cars_rv

Тюнинг Lamborghini Urus включает карбоновый обвес, серьезно расширенные колесные арки и новый выпуклый капот. Кроме того, установлены особые колесные диски с низкопрофильной резиной.

Крылья кроссовера существенно расширены Фото: instagram.com/cars_rv

В ателье 1016 Industries также предлагают доработать двигатель авто — мощность увеличивают до 791 или 852 л. с. Напомним, что стандартный кроссовер Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 650 сил и способен развить 305 км/ч.

Между прочим, это не первый разбитый Lamborghini Urus в Украине. В прошлом году еще один кроссовер попал в ДТП в Одессе.

Также Фокус рассказывал, что работник автосалона разбил новейший суперкар Lamborghini.