Проверил броню: владелец новой Tesla Cybertruck обстрелял свое авто (видео)

Владелец Tesla Cybertruck обстрелял новенькое авто из пистолета-пулемета и дробовика. Кузов пикапа выдержал испытание.

Related video

В США расстреляли на камеру только что приобретенный электрический пикап Tesla Cybertruck. Таким образом его владелец решил проверить броню авто. Видео с обстрелом он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Американский блогер Эдин Росс недавно получил электромобиль Tesla Cybertruck и взялся испытать его. Как известно, кузов пикапа изготовлен из толстой стали, которую разработчики называют пуленепробиваемой.

Именно это утверждение и решил проверить блогер. Сначала он расстрелял Tesla Cybertruck из пистолета-пулемета калибром 9 мм, а затем использовал дробовик. Пикап неплохо выдержал все попадания: на дверях, конечно, остались следы от пуль, но кузов не был пробит.

Важно

Меньше секунды до сотни: раскрыты новые подробности суперкара Tesla Roadster (фото)

Конечно, электромобилю понадобится ремонт, однако Tesla Cybertruck не получила серьезных повреждений и способна передвигаться самостоятельно.

Интересно, что столь прочный кузов Tesla Cybertruck плохо защищен от коррозии. Он может заржаветь после незначительного дождя.

Также Фокус рассказывал, что пикап Tesla Cybertruck неожиданно сломался во время форсирования водной перешекоды.