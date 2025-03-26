Проехала всего 300 км: новейшую Tesla Model Y Juniper уже успели разбить в ДТП (фото)
Первый электромобиль Tesla Model Y Juniper разбили в Техасе. На момент ДТП кроссовер проехал всего 317 км.
Новая Tesla Model Y Juniper совсем недавно поступила в производство, а первое авто уже успели разбить. ДТП произошло в США, сообщает сайт Autoevolution.
Электрокроссовер Tesla Model Y 2025попал в аварию в Техасе. По одной версии, это было демонстрационное авто из шоурума Tesla, по другой — его таки успели продать. В любом случае электрокар эксплуатировали мало, ведь его пробег составил всего 317 км. Модель только вышла на американский рынок.
Судя по фото, новая Tesla Model Y врезалась передней правой частью. У электрокара повреждены крыло и двери, отсутствуют колесо и зеркало.Важно
Впрочем, подушки безопасности в салоне не сработали. Электромобиль Tesla Model Y включается и часть его систем работает. Вскоре "биток" Tesla продадут на аукционе Copart.
Напомним, что новая Tesla Model Y изменилась внешне, а в салоне заменили руль и сиденья, установили экран для задних пассажиров и улучшили шумоизоляцию. Благодаря улучшенной аэродинамике запас хода электрокара вырос и достиг 551 км.
Ранее Фокус рассказывал, что спрос на электромобили Tesla резко обвалился в 2025 году.
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