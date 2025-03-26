Проехала всего 300 км: новейшую Tesla Model Y Juniper уже успели разбить в ДТП (фото)

Первый электромобиль Tesla Model Y Juniper разбили в Техасе. На момент ДТП кроссовер проехал всего 317 км.

Related video

Новая Tesla Model Y Juniper совсем недавно поступила в производство, а первое авто уже успели разбить. ДТП произошло в США, сообщает сайт Autoevolution.

В авто повреждены крыло, двери и бампер Фото: Copart

Электрокроссовер Tesla Model Y 2025попал в аварию в Техасе. По одной версии, это было демонстрационное авто из шоурума Tesla, по другой — его таки успели продать. В любом случае электрокар эксплуатировали мало, ведь его пробег составил всего 317 км. Модель только вышла на американский рынок.

Электрокар продадут на Copart Фото: Copart

Судя по фото, новая Tesla Model Y врезалась передней правой частью. У электрокара повреждены крыло и двери, отсутствуют колесо и зеркало.

Важно

Протаранил стену и сбил "ребенка": автопилот Tesla провалил простые тесты (видео)

Впрочем, подушки безопасности в салоне не сработали. Электромобиль Tesla Model Y включается и часть его систем работает. Вскоре "биток" Tesla продадут на аукционе Copart.

Подушки безопасности не сработали Фото: Copart

Напомним, что новая Tesla Model Y изменилась внешне, а в салоне заменили руль и сиденья, установили экран для задних пассажиров и улучшили шумоизоляцию. Благодаря улучшенной аэродинамике запас хода электрокара вырос и достиг 551 км.

Ранее Фокус рассказывал, что спрос на электромобили Tesla резко обвалился в 2025 году.

Также мы писали, что в Киеве попал в ДТП редкий тюнингованный кроссовер Lamborghini.