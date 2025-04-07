Никому не нужен: лимузин Путина провалился на рынке (фото)

Российские представительские автомобили Aurus оказались провальными. За 5 лет продано всего несколько сотен машин всех моделей.

Related video

Об этом сообщает сайт "Мотор", ссылаясь на статистику агентства "Автостат".

В РФ с декабря 2019 года на учет поставили всего 357 Aurus. Хотя их продажи постепенно росли, но эти авто не стали массовыми и покупают их не слишком активно.

Внедорожников Aurus Komendant зарегистрировали только 50 Фото: Aurus

Продажи автомобилей Aurus:

2020 год — 7 авто;

2021 — 22;

2022 — 31;

2023 — 86;

2024 — 118;

2025 (первый квартал) — 92.

Даже по меркам премиум-сегмента это немного. К примеру, Rolls-Royce, дизайн которого скопировали в Aurus, за один лишь 2024 год продал 5700 автомобилей.

Стоит отметить, что домашний рынок является основным для бренда, ведь на экспорт отправили единицы этих авто и в основном это были подарки иностранным лидерам. В частности, два Aurus презентовали Ким Чен Ыну и обе машины вскоре сломались.

Важно

Как новые пошлины Трампа повлияют на рынок авто из США в Украине

Также известно, что значительную часть из 357 Aurus в РФ приобрели для органов государственной власти. Пока не известно, сколько машин купили частные лица.

Самой популярной моделью является Aurus Senat — 289 проданных авто. Именно таким лимузином пользуется Владимир Путин. Внедорожников Aurus Komendant зарегистрировали 50, минивэнов Arsenal — всего 16, а катафалков Lafet — всего 2.

Объемы продаж планировали нарастить, наладив выпуск под брендом Aurus премиальных седанов FAW Hongqi, однако из-за санкций против РФ китайский автопроизводитель отказался от сотрудничества.

Ранее Фокус рассказывал, что за гибридами Toyota выстроились очереди по всему миру.

Также мы писали, что на украинский рынок вышел новый кроссовер Cupra Terramar.