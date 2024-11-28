Санкции поставили крест на новой роскошной модели российского Aurus

Седан Hongqi H9 не будут собирать в РФ под брендом Aurus. Китайский концерн FAW вышел из проекта после введения санкций против российского автопроизводителя.

Новую модель российского бренда Aurus не будут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге. Концерн FAW сорвал соглашение о совместном производстве автомобиля. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Китайский концерн FAW и российская компания "НАМИ" планировали совместно выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге премиальный седан Hongqi H9 под брендом Aurus.

Производство должно было стартовать в конце 2024 года, однако в последний момент FAW "соскочил с переговоров", как заявил один из российских чиновников. Причиной стали санкции, введенные против Aurus.

Официально в Министерстве промышленности и торговли РФ не признают расторжение соглашения, а взамен говорят, что проект актуален, а сроки его реализации являются "гибкими".

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Как известно, завод Toyota в Санкт-Петербурге работал с 2007 по 2022 год. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину японский автогигант прекратил производство, а вскоре решил покинуть российский рынок и продал предприятие компании "НАМИ" за 655 миллионов долларов.

Именно "НАМИ" является владельцем контрольного пакета акций Aurus. Под этим брендом изготавливают мелкими сериями роскошные представительские авто. Их, в частности, используют Владимир Путин и Ким Чен Ын. В "НАМИ" стремились запустить в производство более массовую и доступную модель Aurus и именно ею должен был стать китайский Hongqi H9.

Между прочим, недавно Hongqi презентовали электрокроссовер с запасом хода 730 км. Его будут продавать в Европе.

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