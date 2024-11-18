В Китае презентовали премиальный электрокроссовер для Европы с запасом хода 730 км (фото)

Электромобиль Hongqi EHS7 — роскошный 4,9-метровый кроссовер. Модель предлагается в версиях мощностью 339 и 610 сил с запасом хода до 730 км.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Hongqi EHS7. Электрический кроссовер премиум-класса уже поступил в продажу в Китае (там он представлен под названием Tiangong 08) и доступен для заказа в Европе по цене от 53 999 евро. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Бренд Hongqi, который входит в концерн FAW, выпускает роскошные авто с 1958 года. Стоимость отдельных моделей достигает миллиона долларов. Несколько электрокаров Hongqi уже представлены в ряде европейских стран и уже продаются в Украине.

Электрокар будут продавать в Европе Фото: CarNewsChina

Электромобиль Hongqi EHS7 — большой семейный кроссовер с выраженным "носом", тоненькими диодными фарами и высокой оконной линией. На крыше установлен большой спойлер.

Размеры Hongqi EHS7 2025:

длина — 4925 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 3000 мм.

В салоне установили большой 15,5-дюймовый тачскрин Фото: CarNewsChina

В салоне установлен оригинальный приплюснутый руль, а передние кресла разделены высоким тоннелем. Китайский электромобиль Hongqi EHS7 получил цифровой щиток приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и электропривод сидений.

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Новый Hongqi EHS7 предлагают в заднеприводной 339-сильной и 610-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость кроссовера ограничена на 200 км/ч, а более мощный вариант стартует до сотни за 4 секунды.

Запас хода электромобиля достигает 730 км Фото: CarNewsChina

Аккумуляторная батарея на 111 кВт∙ч обеспечивает запас хода 730 км в заднеприводном варианте и 680 км — в полноприводном. Быстрая зарядка на 80% занимает 17 минут.

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