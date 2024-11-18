У Китаї презентували преміальний електрокросовер для Європи із запасом ходу 730 км (фото)

Електромобіль Hongqi EHS7 — розкшіний 4,9-метровий кросовер. Модель пропонують у версіях потужністю 339 та 610 сил із запасом ходу до 730 км.

На автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Hongqi EHS7. Електричний кросовер преміумкласу уже надійшов у продаж у Китаї (там він представлений під назвою Tiangong 08) і доступний для замовлення в Європі за ціною від 53 999 євро. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Бренд Hongqi, який входить до концерну FAW, випускає розкішні авто з 1958 року. Вартість окремих моделей сягає мільйона доларів. Кілька електрокарів Hongqi уже представлені в низці європейських країн і вже продаються в Україні.

Електрокар продаватимуть у Європі Фото: CarNewsChina

Електромобіль Hongqi EHS7 – великий сімейний кросовер із вираженим "носом", тоненькими діодними фарами та високою віконною лінією. На даху встановлено великий спойлер.

Розміри Hongqi EHS7 2025:

довжина – 4925 мм;

ширина – 1950 мм;

висота – 1680 мм;

колісна база – 3000 мм.

У салоні встановили великий 15,5-дюймовий тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні встановлене оригінальне приплюснуте кермо, а передні крісла розділені високим тунелем. Китайський електромобіль Hongqi EHS7 отримав цифровий щиток приладів та великий 15,5-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та електропривід сидінь.

Важливо

Автопілот і 1,9 с до сотні: дебютував перший суперкар Geely (фото)

Новий Hongqi EHS7 пропонують у задньопривідній 339-сильній та 610-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість кросовера обмежена на 200 км/год, а потужніший варіант стартує до сотні за 4 секунди.

Запас ходу електромобіля сягає 730 км Фото: CarNewsChina

Акумуляторна батарея на 111 кВт∙год забезпечує запас ходу 730 км в задньоприводному варіанті та 680 км – в повнопривідному. Швидка зарядка на 80% займає 17 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про новий спортивний електросовер Cadillac.

Також ми писали про перший електрокросовер Suzuki.