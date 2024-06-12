Люкс за мільйон: на ринок виходить найдорожче китайське авто (фото)

Hongqi Guoli — дорогий представницький седан довжиною майже 6 метрів. У нього розкішний шкіряний салон із електроприводом та масажем всіх сидінь, а під капотом встановлено 388-сильний V8.

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У Китаї запустили у виробництво новий Hongqi Guoli. Розкішний седан від концерну FAW надходить у продаж за ціною від 7,18 млн юанів ($990 000) і це найдорожче китайське авто. Про нього розповіли на сайті CarNewsChina.

Седан сягає майже 6 м у довжину Фото: CarNewsChina

Седан Hongqi Guoli став наступником моделі L5. Як і попередник, він вирізняється ретро-дизайном і нагадує FAW Hongqi CA72 и CA770, на яких їздив Мао Цзедун. У нього довгий капот, круглі фари та широка хромована решітка радіатора. За бажання авто можна персоналізувати.

Автомобіль можна персоналізувати Фото: CarNewsChina

Габарити Hongqi Guoli 2024:

довжина — 5980 мм;

ширина — 2090 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3730 мм.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: CarNewsChina

Салон Hongqi Guoli оздоблено шкірою та деревом з традиційними китайськими візерунками із зображенням золотих соняшників. На передній панелі встановили два окремих дисплеї.

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Новий FAW Hongqi Guoli – чотиримісний, причому усі крісла оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем. Також встановлено чотиризонний клімат-контроль.

Задні сидіння оснащені електроприводом та масажем Фото: CarNewsChina

Седан Hongqi Guoli оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 388 к. с. і 530 Нм. Із 8-ступінчастим автоматом він може розвинути 220 км/год і витрачає в середньому 15,2 л/100 км.

До речі, недавно FAW Hongqi показали розкішного конкурента Mercedes S-Class.

Також Фокус розповідав, що FAW випускає і бюджетні електрокари за $4000.