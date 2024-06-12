Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Люкс за мільйон: на ринок виходить найдорожче китайське авто (фото)

Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новий Hongqi Guoli, FAW Hongqi
Фото: CarNewsChina | Дизайн Hongqi Guoli витриманий в ретростилі

Hongqi Guoli — дорогий представницький седан довжиною майже 6 метрів. У нього розкішний шкіряний салон із електроприводом та масажем всіх сидінь, а під капотом встановлено 388-сильний V8.

Related video

У Китаї запустили у виробництво новий Hongqi Guoli. Розкішний седан від концерну FAW надходить у продаж за ціною від 7,18 млн юанів ($990 000) і це найдорожче китайське авто. Про нього розповіли на сайті CarNewsChina.

Hongqi Guoli 2024, Hongqi Guoli, новий Hongqi Guoli, FAW Hongqi Fullscreen
Седан сягає майже 6 м у довжину
Фото: CarNewsChina

Седан Hongqi Guoli став наступником моделі L5. Як і попередник, він вирізняється ретро-дизайном і нагадує FAW Hongqi CA72 и CA770, на яких їздив Мао Цзедун. У нього довгий капот, круглі фари та широка хромована решітка радіатора. За бажання авто можна персоналізувати.

новий Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новий Hongqi Guoli, FAW Hongqi Fullscreen
Автомобіль можна персоналізувати
Фото: CarNewsChina

Габарити Hongqi Guoli 2024:

  • довжина — 5980 мм;
  • ширина — 2090 мм;
  • висота — 1710 мм;
  • колісна база — 3730 мм.
салон Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новий Hongqi Guoli, FAW Hongqi Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та деревом
Фото: CarNewsChina

Салон Hongqi Guoli оздоблено шкірою та деревом з традиційними китайськими візерунками із зображенням золотих соняшників. На передній панелі встановили два окремих дисплеї.

Важливо
В Україні з'явився потужний і недорогий електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)
В Україні з'явився потужний і недорогий електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

Новий FAW Hongqi Guoli – чотиримісний, причому усі крісла оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем. Також встановлено чотиризонний клімат-контроль.

салон FAW Hongqi, Hongqi Guoli, Hongqi Guoli 2024, новий Hongqi Guoli, FAW Hongqi Fullscreen
Задні сидіння оснащені електроприводом та масажем
Фото: CarNewsChina

Седан Hongqi Guoli оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 388 к. с. і 530 Нм. Із 8-ступінчастим автоматом він може розвинути 220 км/год і витрачає в середньому 15,2 л/100 км.

До речі, недавно FAW Hongqi показали розкішного конкурента Mercedes S-Class.

Також Фокус розповідав, що FAW випускає і бюджетні електрокари за $4000.