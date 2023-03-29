У Китаї знайшли цвинтар розкішних автомобілів на кілька мільйонів доларів (відео)
Відео було знято на заводі FAW Hongqi. Там було виявлено десятки кинутих седанів Hongqi L5, які були прототипами для серійної моделі.
Китайський блогер показав звалище з десятками кинутих представницьких седанів Hongqi L5, на яких їздили в основному чиновники. Про це повідомили на сайті Китайские автомобили.
Hongqi L5 вперше був представлений у 2013 році. Він призначався для китайських чиновників, але через рік став доступним для покупки приватним клієнтам.
Блогер заявив, що зняв відео на заводі FAW Hongqi. Усі представлені у ролику автомобілі є тестовими прототипами.
Після завершення всіх випробувань десятки Hongqi L5 залишилися припадати пилом поруч зі складальними цехами. На деяких з них навіть залишився камуфляж.
Преміальний седан був неймовірно дорогим. Його базова версія коштувала від 5 млн юанів (726 тисяч доларів).
Габарити Hongqi L5:
- довжина — 5555 мм;
- ширина — 2018 мм;
- висота — 1578 мм;
- колісна база — 3435 мм.
Hongqi L5 оснащувався 6,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 408 к. с. Він працював у парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.Важливо
За чутками, з 2013 року Hongqi виготовили близько 500 автомобілів моделі L5. Автомобіль мав низький попит серед приватних клієнтів через надто високу вартість.
Раніше Фокус повідомляв, що в американському штаті Джорджія існує незвичайне автозвалище Old Car City.