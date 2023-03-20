У Великій Британії виявили величезний цвинтар рідкісних ретро-авто (фото, відео)

На невеликій ділянці зібрано понад сотню старовинних автомобілів різних років випуску. Серед них є рідкісні моделі, які можна відновити.

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У британському графстві Саффолк виявили ділянку, забиту занедбаним ретро-авто. Серед них є справжні раритети. Відео з цвинтаря машин з'явилося на Youtube каналі Finders Beepers History Seekeers.

Частина машин зберігається у великому гаражі Фото: скріншот/YouTube

Загалом на невеликій площі зібрано понад сотню старовинних авто різних років випуску. Частина машин зберігається у величезному гаражі, але більшість – стоять просто неба. Одні машини чудово збереглися, інші – перетворилися на гори металобрухту.

Найдорожчим у колекції є Bentley S2 1959 року Фото: скріншот/YouTube

Найстаріше авто в колекції – сторічний американський Ford T. Найдорожчим же є розкішний седан Bentley S2 1959 року.

Mercedes S-Class W126 Фото: скріншот/YouTube

У колекції виявили декілька спортивних MG та Reliant, рідкісні Talbot Sunbeam та Jowett Javelin, масові Mini, Morris Van та Austin A40. Є й більше Mercedes-Benz 80-х та 90-х. Крім авто, виявлено декілька швидкісних катерів, дитячі педальні машинки та старовинні меблі.

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Загальна вартість автомобілів оцінена у сотні тисяч фунтів стерлінгів. Наразі невідомо, чому ділянку закинуто. Судячи зі стану авто, можна припустити, що їм не приділяли уваги не менше 20 років.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії виявили колекцію старовинних автомобілів в ідеальному стані.

Також ми писали, що іржавий Mercedes-Benz заступника Гітлера продають за ціною 1,75 мільйона доларів.